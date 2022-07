Politie Brugge lanceert vlak voor de competitiestart campagne rond veilig voetbal

Politie Brugge lanceert net voor de start van de Belgische competitie een campagne rond veilig voetbal. Samen met Stad Brugge, Club en Cercle Brugge, Brandweer Zone 1 en Rode Kruis Vlaanderen roept de politie alle voetballiefhebbers op het nieuwe voetbalseizoen veilig in te zetten en het ook het hele jaar veilig te houden.

Na de Coronacrisis, met afgewisseld lege en halfvolle stadions, was de knaldrang ook bij voetbalmatchen extra voelbaar. Alle hulpdiensten en ook de Brugse voetbalclubs doen er alvast alles aan om de veiligheid van alle bezoekers -jong én oud- te garanderen. En ze rekenen hierbij uiteraard ook op de supporters zelf.

Warme oproep

Een krachtig signaal én een warme oproep. Dat is wat Politie Brugge samen met Stad Brugge, Club en Cercle Brugge, Brandweer Zone 1 en Rode Kruis Vlaanderen wil uitstralen door samen met stewards én supporters op de foto te gaan en dit campagnebeeld via social media te verspreiden.

De nationale competitie begint zondag 24 juli en met de start van de Champions League in september begint het bij veel voetbalsupporters weer serieus te kriebelen. Ook voor de Brugse voetbalcel zit de korte zomerpauze er al weer op en worden de matchen al weken grondig voorbereid. De lijn met alle veiligheidsdiensten zoals Brandweer Zone 1 en Rode Kruis Vlaanderen en ook de veiligheidscoördinatoren van Club en Cercle Brugge staat permanent open.

Zonder incidenten?

Iedereen heeft er zin in maar hoopt ook dat alle matchen zonder incidenten zullen verlopen. De Coronapandemie in 2020 zorgde bijna 2 jaar lang voor nooit geziene lege stadions, wat de voetbalhonger alleen maar aanwakkerde. Dat bracht bij het einde van de Coronacrisis nationaal en internationaal een toename van voetbal gerelateerde incidenten teweeg, zoals het gebruik van pyrotechnisch materiaal en schermutselingen in en buiten het stadion.

De hulpdiensten zijn sowieso bij elke match aanwezig in en rond het stadion. Een grondige risico-analyse en onafgebroken informatie-uitwisseling kunnen alvast een en ander voorkomen. Ook de stewards en suppoosten van beide Brugse voetbalclubs spelen een cruciale rol en doen er alles aan om van het voetbalstadion een veilige en aangename omgeving te maken voor elke supporter. Zowel Club als Cercle Brugge willen dit seizoen nog extra inzetten op veiligheid en zijn trouwens nog steeds op zoek naar nieuwe stewards.

Boetes

De supporters zijn uiteraard zelf verantwoordelijk voor hun gedrag. Wie zich niet aan de regels houdt, riskeert een stadionverbod en/of administratieve boetes opgelegd door de voetbalcel van Binnenlandse Zaken. Boetes die kunnen oplopen tot duizenden euro’s. Ook een strafrechtelijke vervolging is in sommige gevallen mogelijk. Met deze campagne hopen alle voetbalpartners dat het dit seizoen niet eens zo ver hoeft te komen. “Laten we er gewoon een heel leuk voetbalfeest van maken”, zegt Lien Depoorters, woordvoerder van de lokale politie Brugge.