PS Oostkamp kampioen in derde nationale minivoetbal

PSO deed op de slotspeeldag wat het moest doen. Winnen tegen Sint-Gillis-Waas B. Het werd 5-1 en dat hield hen op de eerste plaats met 61 op 66 punten, goed voor de promotie naar tweede nationale.

Hun naaste concurrent IF Assebroeke won met 13-5 tegen De Tempeliers Zelzate A en eindigt als tweede op voorlopig vier punten van de kampioen, want men heeft nog een inhaalmatch te goed, maar kan PS Oostkamp niet meer bijbenen.

PSO degradeerde in 2016 na 21 jaar uit eerste nationale, voetbalde daarna vier seizoenen in derde nationale en sloot die competitie nu af met het kampioenschap. Voor het jubilerende team van coach Niels Rotsaert een ferme opsteker, want de minivoetbalclub viert dit jaar het 50-jarige bestaan.

Bijna het ganse seizoen bleef PSO in de buurt van het leidende IF Assebroek. In een onderlinge confrontatie eind januari ging Oostkamp in Brugge met 3-4 winnen en wipte zo naar de eerste plaats en stond die niet meer af.

Assebroeke kan zich nu nog optrekken aan een eventuele plaats in de finale van de Beker van Vlaanderen. De Brugse ploeg zal vrijdag 8 april in eigen huis dan wel voorbij Sint-Gillis-Waas B moeten. Promoveren kan als tweede in de competitie eventueel ook nog via de eindronde. Die zou gaan tussen de voorlaatste uit tweede nationale en de nummers twee, drie en vier uit derde nationale. Assebroeke zou hierbij drie bonuspunten krijgen om te starten. (ACRGF)