Pieter Kesteloot wint de MNM Houten Schoen 2021

Sinds woensdagavond weten we wie de Gouden Schoen in zijn trofeeënkast mag zetten, maar de helden van de lokale voetbalclubs mogen ook eens in de bloemetjes gezet worden, dachten ze bij MNM. Daarom reikte dj Laura Govaerts de MNM Houten Schoen 2021 uit aan Pieter Kesteloot van KSK Veurne.

Pieter werd door luisteraar en KSV Veurne-speler Martijn Leune (27) genomineerd omdat hij de man is die alles doet voor hun voetbalploeg. “Pieter doet alles, behalve voetballen”, zegt Martijn.

Leidende figuur

“We zijn goeie vrienden geworden dankzij het voetbal. Pieters takenlijst is ongelofelijk: kantine opendoen, planningen maken wie wanneer een shift doet, drank bestellen, velden belijnen, transfers en contractverlengingen regelen, matchen filmen, een matchverslag maken. Ook bij het EK-dorp dat we organiseerden met de club was hij de leidende figuur. Hij is dagelijks bezig met onze club.”

Ook de truitjes wast Pieter iedere week. “Van een vijftal ploegen stopt hij de vuile was na de matchen in de wasmachine. Daarna laat hij de natte was nog enkele dagen drogen. Kortom, zonder Pieter is er geen KSV Veurne.”

Verrast op het werk

Samen met Laura Govaerts – de radio-dj die met Sander Gillis het programma Gillis en Govaerts presenteert op MNM – ging Martijn zijn kameraad verrassen op Pieters werk. “Pieter is boekhouder bij Quartus en deze trofee zal zeker passen in zijn interieur”, knipoogt Martijn.

Pieter Kesteloot reageerde overdonderd toen Laura en Martijn hem kwamen verrassen op zijn werk. Ook Pieters collega’s zaten mee in het complot. “Ik schrik ervan. De Houten Schoen, geen idee wat het is”, lacht hij.

Stille held

“Het is een variant op de Gouden Schoen, voor de stille held van het voetbalveld”, duidt Laura.

Martijn: “Ik zocht al enkele jaren een manier om jou te bedanken en dit was de uitgelezen kans.”

Pieter Kesteloot: “Ik wil de hele KSV-familie bedanken en zal me blijven inzetten voor deze club. Misschien moet ik de trofee wel in de kantine zetten.”