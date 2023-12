Piet Vandendriessche uit Ardooie wordt CEO van Belgische Voetbalbond: “Sport en voetbal zijn altijd een van mijn grote passies geweest”

Piet Vandendriessche, die afkomstig is uit Ardooie, wordt de nieuwe CEO van de Koninklijke Belgische Voetbalbond. De Raad van Bestuur bevestigde zijn benoeming donderdag, zo laat de KBVB weten.

De 58-jarige Vandendriessche neemt vanaf 16 januari 2024 over van de CEO ad interim Manu Leroy, die de in maart ontslagen Peter Bossaert verving. Vandendriessche was de voorbije zeven jaar de CEO van Deloitte Belgium. Hij voetbalde in een ver verleden zelf nog bij scholieren van VC Ardooie.

Unaniem gekozen

De nieuwe sterke man van de KBVB werd unaniem gekozen na een selectieprocedure geleid door headhuntersbureau Korn Ferry. Hij wordt door de KBVB omschreven als “een ervaren en een verbindende leider”. Het wordt zijn taak de Belgische bond “te ontwikkelen naar een performante en kostenefficiënte organisatie, die te midden van haar leden – de amateurclubs en de profclubs – gaat staan en hen helpt om de vele uitdagingen aan te gaan”.

“Piet krijgt de taak om op een open en transparante manier de KBVB te leiden en een duurzame relatie op te bouwen met onze stakeholders”, legt KBVB-voorzitter Pascale Van Damme uit. “Hij zal de digitale innovatie in goeie banen leiden en onze strijd tegen racisme en discriminatie in en rond de voetbalvelden verderzetten. De nieuwe CEO zal ook onze maatschappelijke rol verder en duurzaam versterken door een sportief verhaal te schrijven met mooie resultaten.”

Reactie Vandendriessche

“De KBVB is een fantastische organisatie, en ik kijk ernaar uit om samen met de raad van bestuur, het directiecomité en de clubs samen te werken”, zegt Vandendriessche. “Sport en voetbal zijn altijd een van mijn grote passies geweest – van toen ik als scholier bij VC Ardooie speelde, maar ook later in mijn leven als sportbeoefenaar en voetbalfan. Ik ben dan ook bijzonder gemotiveerd om bij de KBVB aan de slag te gaan en mijn eerdere leiderschapservaring ten dienste te stellen van de bond en al zijn leden. Ik kijk ernaar uit om de uitdagingen en opportuniteiten op onze weg aan te pakken en zo samen met het team van de Voetbalbond een sportieve en maatschappelijke impact te creëren.”

Volgt Manu Leroy op

Vandendriessche neemt volgende maand de functie van CEO over van Manu Leroy. De voormalig hockey-international werd eind maart vanuit zijn rol als directeur Marketing en Communicatie aangesteld als CEO ad interim na het ontslag van Peter Bossaert. Die moest de organisatie verlaten na een conflict over een loonaanpassing in zijn contract waarbij niet de geijkte procedure zou zijn gevolgd. Bossaert besloot daarop de KBVB te dagvaarden, maar begin september werd tussen de partijen een minnelijke schikking getroffen.