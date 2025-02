Philippe Clement ontslagen als trainer van Rangers

Philippe Clement, ex-trainer van Club Brugge, is niet langer trainer van Rangers. Zo bevestigt de Schotse topclub zondagavond via sociale media. Clement stond sinds oktober 2023 aan het roer bij Rangers, maar kreeg de voorbije maanden heel wat kritiek en ontving zijn C4 na de recente thuisnederlaag tegen St. Mirren (0-2).

De 50-jarige Clement volgde in oktober 2023 de ontslagen Engelsman Michael Beale op bij Rangers en begon ook goed aan zijn ambtstermijn in Schotland met eindwinst in de League Cup. Het bleek uiteindelijk de enige prijs te zijn, die Clement met Rangers wist te veroveren. De blauwhemden eindigden vorig seizoen als tweede in de Schotse competitie achter Celtic en verloren ook de bekerfinale van zijn eeuwige rivaal. In de Europa League waren de achtste finales tegen Benfica het eindstation voor Clement en de zijnen.

Tegenvallende resultaten

In de nieuwe jaargang wist Rangers zijn titel in de League Cup niet te verlengen en verloor het in de finale na strafschoppen van Celtic. Een duidelijke 3-0-zege in de Old Firm tegen zijn aartsrivaal en de rechtstreekse kwalificatie voor de achtste finales van de Europa League hielden Clement de laatste maanden nog aan boord, maar de pijnlijke bekerexit tegen tweedeklasser Queen’s Park en de oplopende achterstand op Celtic in de competitie, die nu al dertien punten bedraagt, beslisten toch anders over het lot van onze landgenoot.

Voor zijn periode bij Rangers was Clement anderhalf jaar actief bij het Franse Monaco. In België werd hij als trainer drie keer kampioen met Club Brugge (2016, 2020 en 2021) en een keertje met Racing Genk (2019) en won hij in 2015 de Beker van België met blauw-zwart.