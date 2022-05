Peter Devos blikt terug op eerste seizoen als hoofdcoach bij FC Gullegem: “De liefde komt van twee kanten”

FC Gullegem sloot het seizoen af met een 2-2 gelijkspel op Zelzate. De rood-witten eindigden op een eervolle achtste plaats en kunnen tevreden terugblikken op een geslaagd seizoen. Het eerste onder leiding van T1 Peter Devos. De 55-jarige Hulstenaar heeft dat goed gedaan, en past volledig bij de stijl van het rood-witte huis.

Nog voor de competitie op gang werd geschoten, waren de pronostieken niet erg lovend. “Dat wordt vechten tegen de degradatie”, voorspelden de kenners. De start, met nul op negen, was uiteraard koren op de molen van diezelfde critici.

Peter Devos trok er zich niets van aan, wist beter. En gelijk kreeg hij. Gullegem speelde een sterke eerste ronde en liet zelfs de gedoodverfde titelfavoriet Lokeren een poepje ruiken. De 3-1-zege werd na klacht van de Waaslanders nadien door de bond omgezet in een 0-5-forfaitnederlaag.

“Net alsof het kwartier van Jens Peremans beslissend was”, heeft Peter Devos er nog steeds moeite mee.

Veel vraagtekens

“Na bijna een volledig seizoen van inactiviteit wegens corona, schoten we in de voorbereiding niet al te best uit de startblokken en zaten we met veel vraagtekens. De oefenwedstrijden waren geen hoogvliegers, het gebrachte voetbal was niet van het niveau om zonder zorgen aan de competitie te beginnen.”

“We hebben toen uitgekeken naar versterking, maar de witte merels hebben we niet gevonden. Voor de Beker van België ging het daarna de goede kant op. Al moeten we er meteen aan toevoegen dat de ploegen die we uitschakelden niet echt een maatstaf waren.”

“Na drie competitiewedstrijden bleven we achter met lege handen. De buitenwacht zag ons volgend seizoen reeds in derde afdeling, maar vergat dat we met Ninove, Zwevezele en Dikkelvenne drie toppers voor de voeten kregen. Op de vierde speeldag klopten we Harelbeke met de kleinste cijfers, nadat Victor Notebaert al vroeg rood pakte. Maar vooral de overwinning tegen Lokeren heeft ons een mentale boost gegeven.”

“Die wedstrijd zorgde voor de ommekeer. Daarna legden we een uitstekend parcours af. Toegegeven, de tweede ronde was iets minder. Desondanks werden we maar drie keer in het verlies gespeeld. Het enige verschil zat hem in de vele gelijke spelen, maar met een achtste plaats in de eindstand kan ik me best verzoenen.”

“Tenslotte zagen we al vroeg Victor Notebaert gekwetst uitvallen en ook Lennert Sampers moest meer dan hem lief was van achter de omheining toekijken.”

Fantastische sfeer

Tussen FC Gullegem en Peter Devos zat het vanaf de start meteen goed. Het rood-witte bestuur blijft mooi met de voeten op de grond en ook Peter Devos is niet iemand die met gewaagde uitspraken de koppen van de kranten versiert. FC Gullegem is dan ook best tevreden over het werk van Peter Devos.

“De liefde komt van twee kanten”, lacht de Hulstenaar. “Vanaf de eerste minuut heb ik me hier thuis gevoeld. En ook de sfeer in de spelersgroep is fantastisch, wat heel belangrijk is om resultaten te boeken. Vorige zondag lieten mijn spelers zich voluit gaan tijdens het Gullegemse carnavalgebeuren.”

“Dat schept een band met de supporters. In alle rust en stilte heb ik hier mijn ding kunnen doen. Zo heb ik het graag. Tenslotte ben ik ook niet veeleisend; ik vraag geen onmogelijke dingen. Ik weet wat kan en niet kan. En niet onbelangrijk, we overleggen veel met elkaar, wisselen van gedachten.

Padvinders

“In onze zoektocht naar versterking voor volgend seizoen hebben we meerdere testers laten opdraven, maar weinig konden ons bekoren. We hadden we vooral nood aan een linksachter en een diepe spits. Nu we die gevonden hebben, kunnen we met volle teugen genieten van een welverdiende vakantie”

“Vanaf 21 juli gaan we er opnieuw tegenaan. Met de ganse kern gaan we net als padvinders kamperen in de streek van Beloeil waar we de basis zullen leggen voor een hopelijk goed seizoen”, besluit Peter Devos.

(AV)