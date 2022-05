Peter Crève (61) speelde samen met de grootste vedetten: “Bij Club gingen we voor elkaar door het vuur”

Al meer dan veertig jaar is Fons Roets (FRO) schrijvend actief in de regionale sportwereld. Als sportliefhebber pur sang leerde hij honderden mensen en hun verhaal kennen. Iedere week duikt hij in de archiefdoos vol herinneringen en anekdotes.

Peter Crève wordt in één adem vernoemd met de grote vedetten uit de rijke geschiedenis van SK Beveren en Club Brugge. De kustzoon stond samen op het veld met Jean-Marie Pfaff, Wilfried Van Moer en Jan Ceulemans. Hij pakte vier Belgische titels, twee keer de beker en werd drie keer geselecteerd voor de nationale ploeg. Peter Crève (61) heeft een mooie voetbalcarrière op zijn palmares staan en geniet nu vooral van het leven. Hij baat een zomerbar uit op het strand van Westende.

Opgegroeid in horeca

Peter Crève werd geboren in Oostende op 17 augustus 1961. Hij groeide op in Bredene, ging naar RMS en volgde aan het Stedelijk Technisch Instituut van Oostende de afdeling A2 Elektronica. Zijn ouders, Jacqueline D’Hondt en Remi Crève, zijn vroeg gestorven, net als zijn broer Werner. Zijn ouders hadden eerst een kruidenierswinkel in Bredene-Dorp. Die werd omgebouwd tot brasserie Molendorp, één van de meest populaire cafés van Bredene.

Peter is opgegroeid in de horeca en na zijn 17 jaar lange professionele voetballoopbaan, gestopt wegens een kraakbeenletsel aan de linkerknie, heeft hij de lijn doorgetrokken. Samen met zijn eerste vrouw Chantal Belpaeme opende hij op het Wapenplein Brasserie Cromwell. Uit zijn eerste huwelijk heeft Peter een dochter, Julie Crève, nu 31.

Peter Crève speelde tien jaar bij Club Brugge en was ook actief met Club tijdens een oefenwedstrijd tegen KV Oostende, op het Albertpark. We herkennen bovenaan Alex Querter, Frankie Vander Elst, Deomir Janevski, Lorenzo Staelens en Peter Crève, onderaan Hans Christiaens, Vital Borkelmans, Foeke Booy, Danny Verlinden en Jan Ceulemans. (foto’s FRO)

Na zijn scheiding woonde Peter weer in Bredene. Hij werd de eerste manager van het Staf Versluyscenter in Bredene, waar hij ook de horecabeurs heeft opgestart. Hij hertrouwde in 2011 met architecte Gina Felix en ging in Leffinge wonen. Samen hebben ze twee kinderen: Gill (12) en Lou (10). Beiden spelen voetbal en tennis.

Na tien jaar hard werken in Staf Versluys Center, een job van zeven op zeven, wilde Peter het wat rustiger aan doen. Al acht jaar is hij nu concessionaris en uitbater van de strandbar La Cabana, aan het strand van Westende, op een prachtige ligging met 80 zitplaatsen, alles vers en met zicht op zee. Hij verhuurt ook zijn mobiele bar voor tal van evenementen, van feesten tot festivals. Peter voelt zich in zijn sas als horecaman en wil er gerust nog een termijn van negen jaar bijdoen.

Peter trok zijn eerste voetbalschoenen aan bij SV Bredene, toen hij zes à zeven jaar was. Op 11-jarige leeftijd werd de tweevoetige talentspeler voor 800.000 Belgische frank verkocht aan AS Oostende. Trainers Herman Vanpachtenbeke, Marcel Zonnekeyn en Jan Decraene maakten hem nog beter.

“Als UEFA-junior, met Berre Deurwaerder als trainer, werd ik al opgeroepen voor de nationale ploeg en op 17-jarige leeftijd mocht ik debuteren in de eerste ploeg”, vertelt Peter trots. “Trainer was Carlos Desteur en ik speelde met Geert Tavernier, Walter Butseraen, Roland Boey, Willy Demey, Herman Bellaert, Jan David en Dirk Ureel in doel. We zijn gezakt naar derde en als UEFA-internationaal werd ik, via André Delrue, getransfereerd naar SK Beveren.”

In het titelduel tegen Anderlecht scoorde ik de beslissende treffer

“Ik ben er gestart met Robert Goethals als trainer. Dan kwam Urbain Braems en ik kreeg de opdracht om Jean Janssens op te volgen. Mijn ploegmaten waren niet de eerste de besten: Wilfried Van Moer, Jean-Marie Pfaff, Heinz Schonberger, Erwin Albert.”

“In 1983 wonnen we de beker tegen Club Brugge en in 1984 werden we, verrassend maar niet onverdiend, kampioen. Ik werd uitgespeeld op het middenveld, leverde assists af en scoorde toch jaarlijks een zevental keer. De titel en Europees spelen met SK Beveren was de max.”

Naar Club Brugge

Peter Crève speelde zich in de belangstelling bij Club Brugge en trainer Henk Houwaert. “Club zocht een goede middenvelder en verkoos mij boven Raymond Mommens”, weet Peter. “Ik was iets jonger en uiteraard heb ik dan voor Club gekozen, dichterbij en met meer ambitie. Ik ben er tien jaar actief geweest, heb drie titels gewonnen en één keer de beker.”

“Ik had er vijf jaar Henk Houwaert als trainer. Dan volgden twee jaar Georges Leekens en twee jaar Hugo Broos. Ik speelde met formidabele spitsen als René Eyckelkamp, Amokaci en Foeke Booy. Ik deelde de kamer met Jan Ceulemans, maar bij Club waren we één vriendenbende! We gingen voor elkaar door het vuur!

Door een kraakbeenblessure aan de linkerknie heb ik het laatste jaar minder kunnen presteren en uiteindelijk heb ik moeten afhaken op 34-jarige leeftijd. Ik mag wel trots terugblikken op mijn voetbalcarrière. Bij de UEFA-juniores speelde ik 25 internationale matchen en grote tornooien.”

“Ik werd ook 30 keer geselecteerd voor de nationale beloften U23 en had de eer om drie keer aan te treden met de nationale ploeg, in 1987 tegen Luxemburg en in 1988 tegen Hongarije en Israël. Op mijn palmares staan ook 18 matchen in de Champions League, 15 in de Europa League en 13 in Cup Winners Cup.”

Europees voetbal

Peter heeft enkel leuke herinneringen aan mijn voetbalcarrière. “In seizoen ‘87-‘88 beleefden we een onvergetelijke Europese campagne. We verloren drie keer op verplaatsing, maar wisten telkens de scheve situatie thuis recht te zetten: 5-0 tegen Zenit Leningrad, 4-0 tegen Rode Ster Belgrado en 5-0 tegen Borussia Dortmund. In de halve finale verloren we onterecht van Espanyol Barcelona, in de laatste seconden van de verlengingen.

In april 1990, in het titelduel tegen aartsrivaal Anderlecht, scoorde ik de beslissende treffer. Het stadion stond in lichterlaaie. Dat zijn dingen die je nooit vergeet. Op mijn gezegende leeftijd speel ik nog altijd met ambitie mijn partijtjes tennis. Ik blijf een leeuw, een winnaar. Daarom ben ik zo trots dat onze kinderen, Gill en Lou, het zo goed doen in hun sportieve hobby’s, voetbal en tennis!”