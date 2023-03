Peter Bossaert moet opstappen als CEO van KBVB

De Raad van Bestuur van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft beslist het contract van zijn CEO Peter Bossaert met onmiddellijke ingang te beëindigen. Dat laat de federatie donderdag weten.

Bossaert lag onder vuur vanwege een loonaanpassing in zijn contract waarbij niet de geijkte procedure zou zijn gevolgd.

“De Raad van Bestuur maakt vanaf vandaag ook werk van de opvolging van zijn CEO en zal er intussen over waken dat de dagelijkse werking verzekerd blijft”, bevestigt de KBVB in een mededeling.

Woensdagavond kwam de Raad van Bestuur in een crisisvergadering bij elkaar. Aanleiding was de vraag of een loonsverhoging die Bossaert was toegekend volgens de interne regels werd doorgevoerd. Naar verluidt zou de Raad van Bestuur daarbij niet geraadpleegd zijn en kwam het vervolgens tot een botsing tussen Bossaert en bondsvoorzitter Paul Van den Bulck, die het ontslag van zijn CEO eiste.

Peter Bossaert (56) trad in september 2018 aan als CEO van de KBVB na een lange carrière in dienst bij Medialaan (vandaag DPG Media). Hij volgde bij de voetbalbond Koen De Brabander op.

Het conflict binnen de bondstop werpt een schaduw over het begin van de kwalificatiecampagne van de Rode Duivels voor het EK van volgend jaar in Duitsland. Vrijdagavond spelen Kevin De Bruyne en co hun eerste wedstrijd in Solna tegen Zweden. Het is tevens het debuut van de nieuwe bondscoach Domenico Tedesco, de opvolger van Roberto Martinez.