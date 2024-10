Periodetitel op het spel voor KFC Meulebeke

Zo desastreus het vorige seizoen was met degradatie als gevolg, zo schitterend speelden de roodbroeken de eerste negen wedstrijden in tweede provinciale. Ze gaan als leider naar de beslissende wedstrijd voor de eerste periodetitel. Op het veld van Pittem willen ze dit in de derby ook waarmaken.

“Er kwamen heel wat goede nieuwe spelers bij en ook een vernieuwde trainersstaf”, zegt de 26-jarige rechterflank Matthias Blomme.

“Van bij de start van het nieuwe seizoen zagen de supporters beter voetbal en de overwinningen stapelden zich op. Slechts eenmaal werd verloren en gelijk gespeeld. Dat maakt dat we bovenaan staan met 20 punten na negen wedstrijden. Dat we in de volgende wedstrijd voor de periodetitel gaan, is dan ook normaal. Afgelopen zaterdag speelden we tegen Oudenburg, de tweede in de stand.”

“Dat is een ploeg die goed de nul kan houden. Het bleef 0-0 en ik denk dat beide ploegen met het gelijkspel tevreden zijn. Zo maken ze nog allebei samen met Veurne nog kans op de eerste periodetitel. Wij gaan er zeker vol voor op het kunstgrasveld van Pittem.”

“Het wordt een pittige derby. Er zal heel wat volk aanwezig zijn. De nul proberen te houden, kansen bijeen spelen en die ook benutten is onze opdracht om een eerste prijsje te pakken”.

Niet dromen

“Zeven jaar geleden speelde ik reeds voor Meulebeke en ik kwam dit seizoen over van WS Lauwe”, gaat Blomme door. “Ik kwam terecht in een hechte vriendengroep. Ik voel er mij prima en er wordt ook goed voetbal gespeeld. Over kampioen spelen wil ik nog niets horen, het is nog veel te vroeg.”

“Na de eerste ronde kan je de balans opmaken. Misschien dromen de supporters reeds van promotie maar dat doen wij nog niet. Januari en februari zijn belangrijke maanden. Ook het wedstrijdfit houden van alle kernspelers is van groot belang om voor de titel mee te doen. Eerst in de derby tegen Pittem de drie punten proberen te pakken en dan zien we wel.”

