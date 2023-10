Patrick neemt op 51ste afscheid als voetballer

Patrick Kerckhove (51) begon met voetballen op zijn zesde en hangt nu pas zijn schoenen aan de haak. Afgelopen zondag speelde hij zijn laatste wedstrijd met FC Edelweiss tegen Ettelgem in P.E.R.K.E.Z. Hij nam afscheid met twee assists in de wedstrijd waarbij Edelweiss aan het langste eind trok met 4-1.

Patrick wist van niets, maar toen de klok nog enkele minuten van het einde van de wedstrijd verwijderd was, werd duidelijk wat zijn ploegmakkers al enkele dagen aan het voorbereiden waren. Patrick kreeg een applausvervanging en wat voor een. Bengaals vuur, spandoeken en een heuse biermand: alles was aanwezig om het afscheid van Patrick als voetballer extra in de verf te zetten.

Kerckhove begon op zijn zesde met voetballen. Eerst bij VG Oostende, daarna naar Zandvoorde, Leffinge en Nieuwpoort. Een zware knieblessure hield hem op zijn 32ste echter heel lang aan de kant. “Voetballen was volgens de dokter eigenlijk niet meer aan de orde”, zegt Patrick. “Uiteindelijk kon ik het niet laten en begon ik na mijn herstel opnieuw met voetballen. In P.E.R.K.E.Z. ben ik zo begonnen bij FC Vispaleis, om uiteindelijk nog via rondzwervingen bij Bekegem en Ettelgem, bij FC Edelweiss terecht te komen.”

Na al die jaren is het voor Patrick goed geweest. “Ik ben nu 51 jaar en wil de jonge gasten kansen geven. Ik moet ze hun plaats gunnen. De ploeg ga ik sowieso blijven steunen. Dat ben ik ze verplicht. Ik heb een hele mooie vervanging gekregen en dat vergeet ik nooit”, aldus Patrick.