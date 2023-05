Pascal Verriest wordt trainer van CS Pays Vert Ostiches-Ath

Pascal Verriest (58) uit Wevelgem is de nieuwe trainer van CS Pays Vert Ostiches-Ath A dat vorig seizoen zevende eindigde in derde amateur. Nico Vandecaveye wordt er in Henegouwen zijn assistent. Beiden waren aan de slag bij derdeklasser SV Anzegem tot men daar verrassend de stekker van de eerste ploeg uittrok.

De trainer van CS Pays Vert Ostiches-Ath stapte verrassend op en moest men dus op zoek naar een opvolger. De club ging op zoek naar een ervaren trainer. Pascal Verriest was jarenlang met succes trainer van KSCT Menen dat vorig seizoen een doorstart in vierde provinciale nam. Verriest zat toen niet lang zonder ploeg want hij tekende voor drie jaar voor SV Anzegem.

In november vervoegde Nico Vandecaveye er de technische staf nadat hij bij FC Gullegem als T3 stopte. Er wacht het trainersduo alvast telkens een verre verplaatsing. Het stadion van Ostiches bevindt zich op zo’n halfuur van Kluisbergen.

