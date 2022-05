Pascal Verriest neemt afscheid van SCT Menen: “SCT blijft voor altijd in mijn hart”

Pascal Verriest was gedurende vijftien jaar aan de slag bij SCT Menen. Als speler maakte hij de overstap van RC Lauwe naar Sporting. Daarna, als T2, werkte hij onder de leiding van Erik Begein. Later volgde hij Maxim Vandamme op als T1. SCT Menen en Pascal Verriest waren twee handen op één buik. Vanaf volgend seizoen gaan beide elk hun eigen weg.

Na vijftien jaar werd het voetbalhuwelijk KSCT Menen – Pascal Verriest ontbonden. Verriest kan bij Menen een uitstekend rapport voorleggen. Begonnen als T1 in eerste provinciale loodste hij Sporting naar tweede afdeling.

Pascal Verriest was gedurende meerdere jaren het uithangbord van SCT Menen. De 57-jarige Wevelgemnaar deed ook meer dan gewoon trainingen geven en de wedstrijden voorbereiden. De jongste jaren ging hij zelf op zoek naar spelers nadat toenmalig voorzitter Benoit Deny en Tom Deny enkele jaren geleden de handdoek in de ring gooiden en er binnen de spelersgroep een volledige leegloop op gang kwam.

Sporting mag zich dankbaar opstellen ten opzichte van de Wevelgemnaar die als geen ander voor een goede sfeer zorgde binnen de spelersgroep. “De vele jaren bij Menen zijn zo voorbijgevlogen”, lacht de afscheidnemende T1.

“In andere omstandigheden was ik hier wellicht nog meerdere jaren aan het werk geweest. Ik heb hier ook schitterende momenten gekend. Dan denk ik vooral terug aan de periode met Dylan Olievier, Gianni Derieuw, Swiftnick Verbrugghe, Charly Allard, Jonas Viaene, Ward Vanaudenaerde en andere Kaulukembi Koffis’. Aan feesten was er toen geen gebrek (lacht).”

“Maar daarnaast zetten we ook uitstekende resultaten neer. SCT Menen zal ik altijd in mijn hart meedragen. Hier heb ik de kans gekregen om mij als trainer te bewijzen. We zijn er beide beter van geworden. Jammer dat het op die manier moest eindigen.”

Vierde provinciale

Nadat bekend werd dat Menen volgend seizoen een doorstart maakt in vierde provinciale brak de veer bij Sporting. “Het werd inderdaad een moeilijke periode”, bekent Pascal Verriest.

“Ik was nog volop bezig aan het zoeken naar versterking voor volgend seizoen, was ervan overtuigd dat we met een degelijke ploeg aan de aftrap zouden komen. Verrast door het droevige nieuws kreeg iedereen een mentale klap. Ik ben er zeker van, in normale omstandigheden hadden we het behoud verzekerd.”

Gedane zaken nemen echter geen keer. Volgend seizoen staat Pascal Verriest aan het roer van SV Anzegem. “Ook Meulebeke hing aan de lijn. Maar met Anzegem kan ik terug aan de slag bij een nationaler. Uiteraard zal het na zoveel jaar Menen wennen worden.”

“Ik zal alleszins meer tijd in de wagen doorbrengen, want als Wevelgemnaar zat ik bij Menen inzake afstand in een luxepositie. Met de bestuurders van Anzegem heb ik ondertussen al enkele keren samen gezeten, hield er telkens een goed gevoel aan over. Ik ben alleszins blij dat wanneer het nieuwe seizoen in gang wordt gefloten, ik er weer bij zal zijn. Tenslotte is mijn passie voor het voetbal nog altijd niet verdwenen”, besluit Pascal Verriest.

