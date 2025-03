Pas opgerichte wandelvoetbalclub op zoek naar extra leden

De senioren hebben keuze uit een steeds groter aanbod aan sportactiviteiten: wandelen, fietsen, petanque, bowling, fitheidsgymnastiek,… En nu is Dirk De Keyzer samen met enkele andere sportievelingen gestart met wandelvoetbal. Wekelijks wordt in de sporthal op maandag van 10 tot 11 uur een partijtje zaalvoetbal gespeeld. Er wordt nog niet deelgenomen aan een competitie zodat er voorlopig alleen onder elkaar gespeeld wordt. De club is op zoek naar enkele extra leden. Het gaat er heel ontspannen aan toe. Wie het eens wil proberen, kan elke maandag in de sporthal terecht. Op de foto zien we achteraan v.l.n.r. Geert Meyfroot, Masto Dano, Rudy Wullens, Jody Vanacker, Dirk De Keyzer en Jan Scherpereel. Vooraan: Jaak Vermeulen, Geert Debo, Kurt Van Der Moortele en Renaat Lobbestael. Hilde Van Esbroeck, Gery Vermeulen en Filip Vancompernolle ontbreken op de foto. (CLY/foto CLY)