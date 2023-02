Parker voert twee wissels door voor Benfica: Sowah en Odoi komen in de ploeg

Club Brugge-coach Scott Parker koos woensdag enigszins verrassend voor Denis Odoi en Kamal Sowah in zijn basisopstelling voor de heenwedstrijd van de achtste finales van de Champions League, in het Jan Breydelstadion tegen Benfica.

Sowah vervangt voorin de tegen Union vorige vrijdag bleek acterende Roman Yaremchuk. Odoi komt op het middenveld in de plaats van Mats Rits. Yaremchuk en Rits starten beiden op de bank. Verder bracht Parker geen wijzigingen aan in zijn startelf.

In doel krijgt Gouden Schoen Simon Mignolet opnieuw het viertal Clinton Mata, Jack Hendry, Brandon Mechele en Bjorn Meijer voor zich. Op het middenveld zorgen Raphael Onyedika en Denis Odoi voor een dubbele afweergordel. Hans Vanaken moet de lijnen uitzetten. Voorin rekent Parker op de snelheid van Tajon Buchanan, Noa Lang en Kamal Sowah.

Ook Benfica voert wissels door

Benfica-coach Roger Schmidt voerde eveneens twee wissels door in vergelijking met de verloren bekerwedstrijd van vorige donderdag bij Braga. Voorin komt topspits Gonçalo Ramos in de plaats van Gonçalo Guedes. Op het middenveld is Rafa Silva er opnieuw bij. Hij vervangt David Neres. Ramos en Silva sukkelden recent met spierblessures.

Verder had Schmidt geen verrassingen in petto. In doel is de Griek Odysseas Vlachodimos de nummer een van de Portugese competitieleider. De verdediging bestaat uit Alexander Bah, kapitein Nicolas Otamendi, Antonio Silva en Alex Grimaldo. Florentino en Chiquinho bewaken het evenwicht op het middenveld. Fredrik Aursnes, Joao Mario en Rafa Silva moeten diepe spits Gonçalo Ramos bevoorraden.

Club Brugge staat voor het eerst in de tweede ronde van de Champions League. Blauw-zwart hoopt een goede uitgangspositie te versieren voor de terugwedstrijd, op 7 maart in Lissabon.