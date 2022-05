Pannakampioen Martijn Debbaut uit Oostende troeft Neymar af in Parijs

Oostendenaar Martijn Debbaut werd door sportschoengigant Puma uitgenodigd om de lancering van de nieuwe Pumaschoen bij te wonen in Parijs. “Wereldvedette Neymar da Silva Santos Junior, speler van Paris St. Germain, was ook aanwezig als boegbeeld van Puma”, vertelt de Oostendenaar, die Benelux-kampioen freestyle 2017 was en zichzelf ‘koning van de Panna’ mag noemen.

“Na de voorstelling van de exclusieve sportschoen mochten de meer dan honderd genodigden van over de hele wereld, het nieuwe pronkstuk uittesten in drie verschillende challenges. Neymar Junior had de drie uitdagingen ook al gedemonstreerd en er werd gevraagd om de wereldspits na te doen en ook zo goed mogelijk te scoren.”

“Challenge 1 bestond uit het doen oplichten van vier toestellen rondom mij, die om de beurt licht gaven Hierbij moest ik telkens zo snel mogelijk passen tegen het toestel, dat licht gaf. Ik moest er voortdurend bij rondkijken, snel denken en snel inspelen.”

“Bij Challenge 2 kwam het erop aan zo hard mogelijk op doel te trappen. Het toestel in de goal meet hoe hard je geknald hebt in het deel van het doel dat oplicht, zo niet, telde je score niet. Bij Challenge 3 moesten we zo snel mogelijk een gevarieerd parcours afleggen met de bal aan de voet.”

Alle deelnemers wisten dat Neymar Junior, bij het demonstreren van de drie proeven een totaal score van 802 punten had behaald. Groot was mijn verwondering, toen mijn score, de beste van alle deelnemers werd bekend gemaakt. Met een score van 807 deed ik het beter dan iedereen, ook beter dan Neymar. Uiteraard was ik fier als een gieter!”

Nog over Martijn Debbaut

Martijn (26) woont in Oostende en geeft sinds dit schooljaar les aan de lagere school van het Oost-Vlaamse Knesselare. Van jongs af aan hield hij ervan met een bal te jongleren. Met zijn vriend Thomas Stemgee nam hij deel aan tornooien Freestyle in binnen- en buitenland. In 2016 versloeg hij Thomas in de halve finale van het BK Freestyle in Antwerpen en behaalde zilver. In 2017 werd Martijn Benelux Kampioen Freestyle. Tijdens de coronapandemie lagen de activiteiten stil, maar sinds dit jaar demonstreert Martijn weer zijn capaciteiten op voetbalkampen, tijdens workshops en zelfs bij congressen van bedrijven. Op TikTok heeft hij 350.000 volgers en op Instagram 79.000.

Meer info:www.martijndebbaut.be