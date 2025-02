Ouro-Sama wil bij SK Roeselare tweede promotie in twee jaar vieren

De titel lonkt voor SK Roeselare. Wit-zwart won zaterdag met 2-1 van Westerlo B en het profiteerde daarmee optimaal van het puntenverlies van de nummers twee en drie, Harelbeke en Zelzate.

“We deden een goede zaak”, knikt Fousseni Ouro-Sama (21), in januari overgekomen van Lokeren-Temse. “Het dreigde op het einde, toen ze bij Westerlo de late aansluitingstreffer lukten, nog bijna fout te lopen, maar dat ging niet verdiend geweest zijn. Zij speculeerden voortdurend op de lange bal, terwijl wij het vooral van ons combinatievoetbal moeten hebben. We hadden bovendien meer dan kansen genoeg om onze zege te rechtvaardigen.”

De Wase Togolees – ‘Fous’ voor de vrienden – maakte tegen de Kemphanen zijn debuut bij wit-zwart. “Doordat ze zich bij Lokeren na de promotie naar 1B behoorlijk roerden op de transfermarkt, was ik er een beetje buiten beeld geraakt. Geen slecht woord over mijn seizoen daarvoor (de nieuwe Roeselaarse spits viel toen 15 keer in in eerste amateur, red.), maar ik ben op een leeftijd gekomen waarop ik minuten wil maken. Ik ving links en rechts op dat een paar mensen het vreemd vinden dat ik in één keer van 1B naar de tweede afdeling ben vertrokken. Ik ben het daar niet mee eens. Ik wil spelen.”

Debuut

“Wat ik van mijn debuut vond? Goed (lacht). Ik mocht 20 minuten invallen. We stonden 2-0 voor en dat betekent meestal dat er dan wel wat ruimte is om vooraan je ding te doen. Helaas liep het in de omschakeling een paar keer fout. Het was hierdoor moeilijk om veel aan de bal te komen, maar als je weet dat mijn laatste wedstrijd bij Lokeren al dateert van in september, dan hoor je mij zeker niet klagen. Ik werd bij mijn vorige clubs vaak geprezen voor mijn neus voor goals. Het zou mooi zijn, mocht dit er in de komende weken ook bij Roeselare uitkomen. Al hoop ik vooral om hier straks mijn tweede promotie in evenveel jaar te mogen vieren.”

(SBE)