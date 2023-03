Oudenburg supportert voor KV Oostende

Zaterdag 18 maart neemt KV Oostende het op tegen KVC Westerlo en daar kan kunnen de Oudenburgse voetbalfans aan een sterk verminderd tarief bij zijn.

“Na de geslaagde Oudenburgse fandag bij BC Oostende vorig jaar worden we dit jaar uitgenodigd bij KV Oostende”, zegt burgemeester Anthony Dumarey. “Het is een jaarlijkse traditie dat er in de zomer een grotere ploeg een oefenmatch komt spelen in Oudenburg. White Star Oudenburg mocht de voorbije jaren al regelmatig de kustploeg ontvangen en uit die samenwerking is deze nieuwe actie met KVO voortgekomen.”

De code ‘Oudenburg8460’ geeft 15 euro korting bij het bestellen van een ticket voor die wedstrijd. Volwassenen kunnen hierdoor voor 10 euro van de match genieten, voor jongeren onder de 16 jaar wordt het zelfs gratis. Iedereen dient wel een ticket te reserveren via www.kvo.be.

“We trakteren elke aanwezige Oudenburgse fan ook op een gratis drankje. Voor de snelle beslissers hebben we zelfs nog een leuke verrassing. Stuur daarom een mailtje naar kvo@oudenburg.be en maak kans op een van de 50 gratis duo tickets. Vermeld hierbij je naam, voornaam, geboortedatum en adres, alsook dat van de persoon die je graag wil meebrengen naar de match. Deze gratis tickets zijn wel enkel te winnen door inwoners van Oudenburg”, aldus nog de burgemeester.

De match vindt plaats op zaterdag 18 maart om 18.15 uur in de Diaz Arena, Leopold van Tyghemlaan 62 in Oostende.