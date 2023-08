Oud-Zulte Waregem-coach Dury ziet één doel voor Essevee: “Ze mogen met niets minder dan de titel tevreden zijn”

Zulte Waregem opent zijn seizoen met een thuiswedstrijd tegen Francs Borains. Een valse start is absoluut uit den boze, want Essevee wil slechts één seizoen in de Challenger Pro League actief zijn. “Het is een ploeg die thuishoort in de Jupiler Pro League”, zegt ex-coach Francky Dury.

Na een pijnlijke degradatie uit de Jupiler Pro League begint Zulte Waregem zondagavond met een thuiswedstrijd tegen het Francs Borains van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez aan zijn avontuur in de Challenger Pro League. “Op papier is het een haalbare kaart, maar je weet natuurlijk nooit”, vindt voorzitter Carl Ballière. “Met Teddy Chevalier, Clément Tainmont en Kévin Vandendriessche hebben ze spelers met enorm veel ervaring rondlopen. Het is mooi meegenomen dat we met een thuiswedstrijd het nieuwe seizoen op gang kunnen trappen. Hopelijk houden we de drie punten thuis.”

Meer kwaliteit

Door kenners en analisten wordt Zulte Waregem als titelkandidaat nummer 1 naar voren geschoven. Ook ex-coach en boegbeeld Francky Dury ziet de toekomst van Zulte Waregem rooskleurig in. “Ze mogen met niets minder dan de titel tevreden zijn. Het is een ploeg die thuishoort in de Jupiler Pro League. Ze wonnen eind vorig seizoen met 1-5 op het veld van Eupen en toch konden de Panda’s zich handhaven. Maar goed, het is nu aan de spelers van Essevee om volop voor de titel te gaan. Ploegen als Lommel, Beerschot en SK Beveren hebben wel wat mogelijkheden, maar Zulte Waregem heeft veel meer kwaliteit. Goed uit de startblokken schieten, zal evenwel cruciaal zijn. Het zal voor de nodige rust zorgen.”

Sterkhouders

“Dat sterkhouders als Vormer, Gano en Vossen aan boord blijven, kan ik alleen maar toejuichen. Ze hebben een enorme impact op het team. Ook de zaken die in het tussenseizoen zijn gebeurd, stemmen me tevreden. De kapitaalverhoging van 16 miljoen euro die is doorgevoerd, is fantastisch. Vooral hoofdaandeelhouder Tony Beeuwsaert zorgde voor het leeuwendeel van het geld. Zonder zijn inbreng zou het moeilijk zijn voor de club om te overleven.”

Voor voorzitter Ballière is de promotie het doel. “Tuurlijk dromen we van de titel, maar SK Beveren, Lommel en KV Oostende mogen we niet onderschatten.”

Nieuwe spelers

Met doelman Ennio van der Gouw, centrale verdediger Ruben Seigers, middenvelder Igor Savic en flankaanvaller Abdoulaye Traoré wist Essevee al vier nieuwe spelers te strikken, maar daar blijft het niet bij.

“De komende dagen en weken mogen de supporters nog enkele nieuwe spelers verwelkomen, maar daar kan ik voorlopig weinig over kwijt. Onze kern is voldoende gestoffeerd. Ik vind dat we een ideale mix van ervaring en jeugd hebben.” (Imar Vandenabeele)