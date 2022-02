Oud-speler Luc Millecamps ziet malaise bij Essevee met lede ogen aan: “Normaal zie ik altijd lichtje in de duisternis, maar deze keer niet”

Wanneer je dacht dat Zulte Waregem dit seizoen niet dieper kon wegzakken, dan had je het mis. En na de blamage in de derby tegen KV Kortrijk volgt er zondag een levensbelangrijk duel tegen Seraing. “Als ze zondag niet winnen, spelen ze volgend seizoen niet meer in eerste klasse.”

Simons en De fauw leken het geflikt te hebben. Essevee won na de trainerswissel meteen zijn eerste twee duels onder de nieuwe dirigenten. De wittebroodsweken waren echter van korte duur. Rood-groen zakte na nieuwjaar nog dieper weg dan dat het al zat. In januari en februari pakten ze nog geen enkele driepunter. “De bedoelingen aan het begin van het seizoen zijn altijd duidelijk en klinken veelbelovend”, vertelt oud-speler Luc Millecamps. “Je zag in de eerste tien matchen al dat het moeilijk ging worden. Er klopt iets niet bij Zulte Waregem. Ze beschikken over voldoende spelers, maar die vormen geen echte ploeg. Dat zag ik trouwens vorig jaar ook. Voor mij zijn het allemaal individualisten en geen werkers.”

“In onze tijd vochten we voor iedere bal en werkten we hard voor elkaar. Dat is wat er mankeert bij deze kern. Dat ze nu een slechte periode doormaken, is voor mij al lang geen verrassing meer. Deze sportieve malaise zat er van mijlenver aan te komen. Het is een spelletje dat al lang aan de gang is en het ontslag van Dury deed meer kwaad dan goed. Het bestuur mocht die man nooit een contract van tien jaar gegeven hebben. Toen Simons en De fauw vorig jaar trainer werden bij Essevee, moest Dury de eer aan zichzelf gehouden hebben. Iedereen binnen de club wist dat er ooit een dag ging komen dat Dury de club ging verlaten, maar het bestuur had geen oplossing klaarliggen en dragen we nu de gevolgen van.”

Verdediging

Vorig seizoen had Zulte Waregem met 69 tegendoelpunten de op een na slechte verdediging van de Belgische eerste klasse. Ook in dit voetbalseizoen bleef de Waregemse defensie niet onbesproken. Met 61 tegengoals zijn ze de slechtste van de klas en zullen ze het cijfer van vorig seizoen zeker overtreffen. “Het is altijd gemakkelijk om alle schuld op de verdediging te schuiven”, klinkt het bij een licht gefrustreerde Luc Millecamps, zelf ooit verdediger.

“Er klopt iets niet op het middenveld. Wanneer we dat eens onder de loep nemen, dan zie je dat ze daar te weinig ballen recupereren. Je verliest samen als ploeg, niet enkel als verdediging. Iets wat wel opvalt, is dat het spel altijd naar achter gaat in plaats van naar voor. Onder Dury was dit ook al het geval. Dit seizoen viel er nog niets bijzonder te beleven voor de Essevee-supporter. De ploeg moet meer drang naar voren tonen in plaats van constant dat balletje achteruit te geven, want het publiek ziet dat niet graag.”

Levensbelangrijk duel

Het is erop of eronder zondag. Simons en De fauw zullen dit in de oren van hun spelers moeten knopen. Seraing is een te pakken tegenstander, maar kan verrassen. Dat deed het ook in het Luikse. Zulte Waregem ging met de billen bloot in het Stade du Pairay.

Mikautadze en co stuurden Essevee met een 5-1-pandoering terug naar Waregem. “Seraing kan zeker komen winnen aan de Gaverbeek. Het is een ploeg die samenwerkt en voor elkaar speelt. De eerste wedstrijd tussen beide clubs illustreert dat ze geen gemakkelijke tegenstander zijn waar je zomaar van zal winnen. Met een gelijkspel schieten ze bij Zulte Waregem ook niet veel op. Enkel winst telt, maar dat ligt in de handen van de spelers. Qua namen hebben wij grotere spelers. Maar Essevee loopt momenteel ook niet over van het talent, want anders stonden ze nu niet onderaan. Als het slecht gaat, zie ik normaal altijd een lichtje in de duisternis, maar dat zie ik deze keer niet meer. Als ze zondag niet winnen, spelen ze volgend seizoen niet in eerste klasse.”

Verloren derby

KV Kortrijk kende vorig weekend geen genade met Zulte Waregem. Een 5-0 overwinning voor de Kerels betekende de zoveelste afgang voor Essevee dit seizoen. “De media schenken enkel maar aandacht aan deze wedstrijd”, zegt Millecamps. “Enkel de supporters van beide ploegen liggen wakker van deze derby. De 22 spelers die zaterdag op het veld stonden, weten niet eens meer wat voor een belang die match heeft voor onze streek. In onze tijd was dat compleet anders. Mochten wij toen met forfaitcijfers gaan verliezen in Kortrijk, dan was dat nog een grotere ramp dan nu. Wij zaten daar echt mee in, want we verdedigden onze kleuren met trots. Vandaag de dag gaat men daar te licht over en maakt een verloren derby niet veel meer uit.”

Het burenduel werd overschaduwd door supportersrellen waarbij enkele stewards gewond geraakten. Voor het eerst in lange tijd mochten uitsupporters weer een wedstrijd bijwonen. Geen positieve reclame voor het voetbal en voor de beide clubs. “Toen ik de beelden zag, was ik geschokt. Ik kan geen begrip opbrengen voor de acties van de supporters. Het zijn dingen die sowieso niet kunnen in deze maatschappij, maar zulke taferelen zien we vaker en vaker voorkomen. In plaats van naar het voetbal te gaan, komen ze ruzie maken en hun match is dan geslaagd. Dat is spijtig. Zulke problemen moeten harder worden aangepakt, want anders zitten die ‘supporters’ de volgende wedstrijd weer in het stadion. Voetbal is al langer geen feest meer.” (EC)