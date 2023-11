Oostrozebeekse voetbalhelden van weleer blikken samen terug op memorabele bekerwinst

Een veertigtal (oud-)spelers en sympathisanten van SCOR Oostrozebeke kwam zaterdagavond samen in de Shamrock om er herinneringen op te halen aan het memorabele jaar 2002. Toen won de ploeg, die in derde provinciale speelde, totaal onverwacht de beker van West-Vlaanderen.

De reünie kwam er onder impuls van gewezen trainer Luc Depuydt en oud-spelers Nico Toye en Andy Noppe. “Zelfs 21 jaar na datum blijft die wedstrijd voortleven in het geheugen van heel wat mensen”, vertelt Aarselenaar Nico Toye. “Dat seizoen moesten we het voor de beker opnemen tegen WS Lauwe. We dachten allemaal dat we daar flink op onze doos zouden krijgen, maar we stegen als ploeg als het ware boven onszelf uit. Het was niets minder dan een legendarische wedstrijd en we wonnen uiteindelijk met 1-2. De ontlading was enorm. Het was dan ook ongezien dat een ploeg uit derde provinciale de beker won. De week na de bekerwinst speelden we bovendien ook nog eens kampioen in onze reeks. Het was een absoluut stuntseizoen.”

De ontlading na de bekerwinst was enorm. © Archief KW

De initiatiefnemers vonden heel wat foto’s en beeldmateriaal uit die gloriedagen terug, terwijl ook de trofee van die legendarische wedstrijd een ereplaatsje kreeg tijdens de reünie. (SV)