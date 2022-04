Oostendenaar Klaas Neyt is zot van voetbalclub Union Sint-Gillis: “Ik krijg kippenvel van de sfeer”

Klaas Neyt (39) is een aangespoelde Oostendenaar die met zijn vriendin Elke in het centrum woont. Hij werkt al zes jaar als technicus in CC De Grote Post, verantwoordelijk voor licht en geluid. Naast zijn passie voor muziek en showbusiness is Klaas ook een grote voetbalfan, een beetje van KV Oostende, maar vooral van Union Saint-Gilloise, de club die furore maakt in eerste klasse en bij de start van de Champions play-offs aan de leiding staat met drie punten voorsprong op titelfavoriet Club Brugge.

“Ik ben afkomstig van Hooglede en na mijn hogere studies industrieel ingenieur aan het Hoger Technisch Instituut, die ik spijtig genoeg niet heb kunnen afwerken, ben ik blijven plakken aan de kust”, vertelt Klaas Neyt. “In CC De Grote Post heb ik sinds zes jaar een leuke job, die niet altijd te combineren is met mijn andere passie als voetbalsupporter.”

“Ik was een neutrale voetbalfan tot ik in 2017, samen met enkele Brusselse maten een match van Union Sint-Gillis heb bijgewoond. Ik was zo onder de indruk van die geweldige, enthousiaste sfeer, boordevol positivisme en respect voor de tegenstander, dat ik meteen verkocht was voor de geel-blauwen. Op Union hoor je geen boegeroep of kwetsende haatkoren.”

“Enkelingen die toch proberen buiten de regels te treden, worden er direct op gewezen dat onsportief gedrag taboe is op Union. Elke match in het Dudenpark is een unieke belevenis. Ik krijg er steeds weer kippenvel van. Sinds 2017 geniet ik als abonnee volop van de prestaties van mijn favoriete club.”

“Uiteraard ben ik blij dat er, ook in Oostende in Taverne Crayon aan de Kadzandstraat, een fanclub voor Union werd opgericht: de Union Sailors Club! Daar spreken we af om naar de wedstrijden van Union te gaan, met de wagen of met de trein!”

Vorig jaar pakte Union de titel in 1B en mocht het promoveren naar de hoogste klasse, bij de grote clubs. “Voor aanvang van de competitie waren we ervan overtuigd dat we ons mannetje konden staan op het hoogste niveau”, vervolgt Klaas.

Ploeg van ’t stad

“We hoopten wel gemakkelijk het behoud te kunnen afdwingen. Na een aantal wedstrijden bleken we sterk genoeg om veel punten te pakken en zelfs de kop te spelen. Na de reguliere competitie staan we – na halvering van de punten – drie punten voor op Club Brugge en zeven op Antwerp en Anderlecht. Van de competitieclash tegen Anderlecht – voor de eer van beste ploeg van ’t stad – kon ik niet genieten in Brussel, omdat ik thuis in quarantaine zat.”

“Elke wedstrijd moet gespeeld worden en dat geldt zeker voor play-offs. We zijn de ploeg met de beste aanval (78 doelpunten), de beste verdediging (27 tegengoals) en dus ook het beste doelsaldo (+51), maar cijfers of data zijn geen garantie. Ik houd mijn hart vast en hoop dat we het halen. De bal is rond. Na 90 minuten wint de ploeg die het meest gescoord heeft en dat is niet altijd de beste ploeg.”

