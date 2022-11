Onze analist Yves Vanderhaeghe: “Ik had een zege verwacht. Maar zó moeizaam… neen.”

Als Yves Vanderhaeghe, 48 A-caps waaronder het WK in Japan, geen coach meer mag zijn van KV Oostende, dan mag hij van ons wekelijks bondscoach spelen.

De laatste oefenmatch tegen Egypte was al zorgwekkend. Een te trage opbouw, te weinig aanvallen in de zestien meter, te weinig gevaar… Dat was niet nieuw. Lag misschien ook aan het ontbreken van Lukaku. Altijd maar kantelen via een centrale verdediger of middenvelder, heel veel balbezit en comfort aan de bal, maar te weinig creativiteit en aan de zestien meter te weinig één tegen één acties. We bleven te veel in combinatiespel steken. En ik miste vooral gretigheid. Daarom had ik tegen Canada ook een scherpe reactie verwacht. Maar die zagen we dus niet. Canada die bijna de hele match overwicht had en drie keer zoveel pogingen op doel afdwong, dat zegt veel. De counter kwam er nauwelijks uit. Maar net op een moment dat ik mij begon te ergeren aan Batshuayi, ze speelden met tien, scoort die toch wel, zeker. Gevleid 1-0 aan de rust, met dank aan Courtois. De inbreng van Onana vond ik wel positief, hij tackelde goed, bracht scherpte. Ook de wissels Hazard-Trossard en Batshuayi-Openda waren ok. Dat Hazard in de basis startte, verbaasde mij niet. Had ik ook gedaan. Maar het blijft wachten op de beste Hazard. Complimenten ook wel voor Martinez’ keuze voor Dendoncker. Hij deed zijn job goed, ik vond hem zelfs sterk, die zal blijven staan.

Maar weet je waarom het vooral weer niet draaide bij de Duivels? Omdat Kevin De Bruyne weer zijn niveau niet haalde. Ook tegen Egypte hadden we kunnen zien hoe belangrijk hij is voor de Duivels. Dat is zelfs het geval bij Manchester City: als hij niet draait, krijgen ze het ook moeilijker. En dan zie je aan zijn houding dat hij ambetant wordt, als de balcirculatie niet snel genoeg gaat. Na de rust ging het iets beter, maar toch weer technische mankementen en een paar foute beslissingen, dat moet echt beter. Vooraf dacht ik dat we zouden winnen van Canada en dat is ook gebeurd, dat telt. Maar dat het zo’n gevleide en moeizame zege zou zijn, neen, dat had ik niet verwacht. Met deze winst hebben ze in elk geval een grote stap gezet richting kwalificatie en uiteindelijk is dat het belangrijkste. Het enthousiasme zal niet de hoogte zijn ingeschoten, maar ik vind dat we iets positiever mogen gaan denken, iets minder kritisch. De kritiek op de ploeg en de coach mag misschien wat verminderen. Want Vertonghen die duidelijk nog niet top is, Hazard die nog matchritme mist, Lukaku die wellicht pas tegen Kroatië zal kunnen beginnen, dat mag men toch Martinez niet aanrekenen? Ik vind dat we positief moeten blijven over de coach. Of zijn contract moet verlengd worden, weet ik ook niet goed. Daar zullen de resultaten over beslissen, zeker. En uiteindelijk heb je dat als coach toch niet in de hand, ik spreek uit ervaring. Hij heeft in elk geval veel verdiensten, heeft alles rond de nationale ploegen geprofessionaliseerd, het trainersdiploma opgewaardeerd, toont interesse in de jeugdopleidingen… En al luidt de kritiek op zijn prestaties met de nationale ploeg dat hij te behoudsgezind is, we stonden wel bijna vier jaar lang eerste op de FIFA-ranking. Het zou kunnen dat hij alleen betaalbaar is als hij de job van bondscoach blijft combineren met die van technisch directeur. Maar als men je echt wil, betaalt men toch.