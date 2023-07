Ontdek hier de provinciale reeksen in het zaalvoetbal

De nieuwe zaalvoetbalcompetities gaan begin september van start. De Vlaamse Zaalvoetbalbond West-Vlaanderen maakte ondertussen de diverse reeksen bekend en de datum voor de bekerfinale.

In tegenstelling tot vorig seizoen zijn er in de nationale reeksen in de komende competitie met Montreal Brugge en De Plakkers uit Varsenare in derde twee ploegen actief. Zij promoveren beiden uit de Vlaamse Competitie die omwille door een gebrek aan ploegen en de te verre verplaatsingen werd opgeschort.

Provinciale reeksen

Het Provinciaal Comité laat verder weten dat eerste provinciale uit twaalf ploegen bestaat, net als tweede provinciale. Derde provinciale A telt elf teams, de reeks B heeft twaalf ploegen. De nieuwe die zich hebben aangesloten zijn: ZVC Kruiskasleyde, ZVC De Haan (ploeg FC Brazza) en Etihad Oostende. De teams die zijn gestopt zijn: ZVC Blaugrana, ZVC Local B, ZVC Roots Brugge, Heist City, FC Bounty’s. De Plakkers in Varsenare brengen een vijfde ploeg tussen de lijnen. Deze zaalvoetbalteams hebben een nieuwe naam: ZVC Rapid 2020 (voorheen Rapid ‘99), ZVC Rapid Mistral (Rapid Mistral 2021 ), Rapid Binche (Rapid Mistral), Footloose (Sport 2000), Tempo Team (PP Sijsele), VH Kings (ZVC Blaugrana) en Bredens Fietscenter (ZVC De Cartouche).

Dit zijn de ploegen in eerste provinciale: Atletico ’t Pubtje, ZV Berca Middelkerke, De Halte, Rapid 2021, Interieurcenter, ZCB Footlose, De Plakkers 2 en De Pakkers 4, Bouw Dedeyne, ZVC Campro, Divercity, Glowball Films. In tweede provinciale komende deze ploegen in actie: ZVC Bulcke, Rapid Mistral, Tempo Team, GNCleaning, Kathy’s, Oelem, VH Kings, ’t Risico, Kiki Beach, Astoria, Brugge City en Racing Varsa. In derde provinciale A wordt normaal gezien gestart met Deportivo Knokke, Immo De Leyn, Herbo Liften, Rapid Beernem, Rapid Binche, Driekoningen, DP5 Bakker Laurens, ZVC Aquality, ’t Fonteintje, ZVC Dino’s en Kruiskalsijde.

In de 3B-reeks zijn het Immo Wenduine, Bakkerij Staelens, Rapid 2020, ZVC Famiflora, DP3 Varsenare, Dbar Futsal Team, Lazio Reuma, The Tigers, ZVC Paname, Bredens Fietscenter, FC Brazza en Etihad Ostend.

Algemene Vergadering

Op maandag 21 augustus is er om 20 uur in feestzaal Den Stuyver in Oostende de jaarlijkse Algemene Vergadering waar een vertegenwoordiging van maximum twee personen van elk team wordt verwacht, waar de richtlijnen en de nieuwe reglementen binnen de komende competitie uit de doeken worden gedaan.

Beker van West-Vlaanderen

De finale van de Beker van West-Vlaanderen zaalvoetbal wordt op vrijdag 17 mei 2024 in sporthal Drogenbrood in Beernem gespeeld. Dat is de thuishaven van de diverse ploegen van ZVC Rapid Subs dat overigens de enige kandidaat was om het evenement te organiseren. Met de 28-jarige James Lambert heeft die club nu een nieuw sportief directeur in opvolging van Peter Deseure, die recent naar De Plakkers overstapte. Eerder werd Noël Lekens (78) uit Beernem bij Rapid Subs aangesteld als nieuwe voorzitter. (ACR)