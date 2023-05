Ondervoorzitter Erik Lamsens viert 75-jarig bestaan van KSV De Ruiter: “We blijven zaaien naar de zak”

Op zaterdag 13 mei viert KSV De Ruiter het 75-jarig bestaan met tal van activiteiten. Een dag die al lang met rood aangestipt staat bij ondervoorzitter Erik Lamsens. De huisarts is ondertussen al 68 jaar aangesloten bij de club, nu nog steeds als ondervoorzitter.

“Als tiener heb ik mijn eerste aansluitingskaart getekend bij de toenmalige preminiemen, eerder kon immers niet. Bij onze Roeselaarse wijkploeg ben ik zelf actief geweest tot ergens eind de jaren zestig. Dan ben ik beginnen doorstuderen tot huisarts en heb zelfs twee jaar in Zaïre verbleven in een plattelandskliniek. Eens dit avontuur achter de rug en ik terug was in Roeselare, ben ik weer naar de club gaan kijken en werd prompt gevraagd om er ondervoorzitter te worden. Toen was mijn zwager Roger Bostyn voorzitter. Sindsdien ben ik zelf verschillende jaren voorzitter geweest, de andere tijd steeds ondervoorzitter bij Lucien Decancq, wijlen Freddy Sinnaeve en nu toch ook al zeven jaar met Frank Lagae.”

Dubbele promotie

“Mijn mooiste momenten? Die kan ik echt niet op één hand tellen, zelfs niet op twee. Om te beginnen als actieve speler toen we promoveerden van 4de naar 3de provinciale, en enkele jaren later toen we dit overdeden in ons 25-jarig bestaan. Verder heb ik ook de dubbele promotie meegemaakt van vierde naar tweede provinciale in de seizoenen ’61-’62 en ’62-’63. Als ondervoorzitter en voorzitter hebben we ook nog gestegen onder Staf Verfaillie en Werner Meeremans, maar deze meeste glorie kenden we onder het bewind van Peter Vanpoucke. Drie keer in vijf jaar tijd zijn we toen kampioen geworden tot zelfs in eerste provinciale, maar eens hij vertrokken was, zijn we bijna even snel terug weggezakt naar vierde provinciale. Dit seizoen hebben we onze favorietenrol ook waargemaakt. Zo erg eigenlijk dat we als club in de financiële moeilijkheden geraakten. In januari hebben we dan de dramatische beslissing moeten nemen om de uit cash-flow niet meer te betalen. Het is een mirakel maar iedereen is zich blijven inzetten tot de titel binnen was. Daar had ook onze technische staf met Gregory en Geert een leeuwenaandeel in. Nu is het onze betrachting om in de toekomst een gevestigde waarde te worden in derde provinciale, met zoveel mogelijk eigen jeugdspelers. Velen vragen zich af hoe lang wij dit nog als Roeselaarse wijkploeg kunnen uithouden. Wel, heel simpel: nog lang als we zaaien naar de zak, zoals het spreekwoord zegt. Vandaar ook dat we ‘njet’ gezegd hebben op de vraag van KSK Oostnieuwkerke om te fusioneren.”

“Als bestuur, en met veel vrijwilligers, hebben we inderdaad vele jaren de mouwen opgestroopt om over alles te beschikken wat er nu is, van een kantine, kleedkamers en tribune op het eerste terrein tot de aankoop van het tweede oefenveld. De voorbije jaren kregen we gelukkig ook stadssteun met ons kunstgrasveld, waardoor we nu nog meer mogelijkheden hebben.”

Festiviteiten

“Ik ben KSV De Ruiter nog niet beu en blijf ook in het bestuur. Wel wil ik een aantal verantwoordelijkheden afstaan aan de jongere garde in het bestuur, maar ik merk wel dat veel clubs nog onder de leiding staan van de oudere bestuursleden.”

Het 75-jarig bestaan wordt gekoppeld aan tal van activiteiten. Zo is er op vrijdag 12 mei al om 19 uur een wedstrijd met de eerste ploeg met kampioenenhulde. Op zaterdag 13 mei is er van 13 tot 15.45 uur jeugdfeest voor alle jeugdploegen met een demo van freestyle soccer, 16 tot 17 uur rondgang in de wijk met Harmonie Sint-Cecilia Rumbeke, 17 tot 18.15 uur wedstrijd reserven tegen beloften, 18.30 tot 19.30 uur optreden van de Blik Dooze Band (deel 1) met foodtrucks, 19.30 tot 20 uur huldiging door Voetbal Vlaanderen met interviews, 20 tot 20.45 uur optreden van de Blik Dooze Band (deel 2) en van 20.45 uur tot in de vroege uurtjes is er feest met een dj. Alles vindt plaats op de terreinen van campus B. (SBR)

Info: lamsens.erik@pandora.be of bert.bogaert@ksvderuiter.be.