Olivier Leplae (GS Voormezele – 4D): “Deze club is klaar om een stap hogerop te zetten”

Na FC Eendracht Kuurne en VK Langemark-Poelkapelle was GS Voormezele dit seizoen ‘the best of the rest’ in vierde provinciale D. In de eindronde gaat Gold Star vol voor promotie naar derde provinciale.

“Tegen Sassport Boezinge B bewezen we vorig weekend dat we in bloedvorm verkeren”, opent de 25-jarige Olivier Leplae. “De 4-0-cijfers waren niet eens overdreven, zo groot was het onderlinge verschil wel. Onze coach had ons daarvoor niet moeten oppeppen, iedereen was gemotiveerd na het verloop van de heenmatch. Op de slotspeeldag moeten we naar Hollebeke. Bedoeling is om de reguliere competitie in schoonheid af te sluiten en dus ook te winnen. Verzachtende omstandigheden zijn er niet, want iedereen is opnieuw inzetbaar.” Nadien maken de Voormezelenaars zich op voor de eindronde. “Iedereen kent wellicht het standpunt van het bestuur: zo snel mogelijk terug naar derde provinciale. We gaan dus voluit voor de promotie, gelijk wie de tegenstander ook is in de vernieuwde formule. Ik voel aan dat deze club ook klaar is voor een trapje hoger.”

Meer speelkansen

Olivier kwam zondag nog eens aan de aftrap, maar het was nog maar zijn tiende wedstrijd bij de hoofdmacht. “De concurrentie is dit jaar enorm groot. Vandaar dat het voor elk kernlid echt bikkelen is voor een basisplaats. Zelf zit ik nu nog maar aan match tien. Ik hoop met mijn prestaties de jongste weken nu de trainer definitief overtuigd te hebben voor de toekomst, dus eerst de eindronde en daarna volgend seizoen. Ik hoop immers op meer speelkansen op mijn leeftijd, ook al moest het straks derde provinciale zijn”, besluit de 25-jarige spits uit Wervik, die als vertegenwoordiger aan de slag is.

Tegen Hollebeke keren Lomme Beyls en Kris Timperman wellicht terug in de selectie na een schorsingsweek. (SBR)

Zondag 30 april om 15 uur: RW Hollebeke – GS Voormezele.