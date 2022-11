Odoi en Sowah van Club Brugge naar WK voor Ghana

Ghana neemt vier spelers uit de Belgische competitie mee naar het WK voetbal in Qatar, waaronder twee spelers van Club Brugge. De Ghanese bondscoach Otto Addo heeft Denis Odoi (Club Brugge), Abdul Manaf Nurudeen (AS Eupen), Elisha Owusu (AA Gent) en Kamal Sowah (Club Brugge) opgenomen in zijn selectie van 26 spelers.

Odoi speelde tien jaar geleden al een interland voor de Rode Duivels, een oefenmatch tegen Montenegro onder Marc Wilmots. Maar omdat het om slechts één wedstrijd ging zonder inzet, kon de verdediger, die een Ghanese vader heeft, alsnog worden opgeroepen voor Ghana. De 34-jarige Odoi kwam dit jaar pas voor het eerst in actie voor Ghana, tijdens de WK-kwalificatiewestrijd tegen Nigeria.

Odoi krijgt in Qatar gezelschap van zijn ploeggenoot bij Club Brugge Kamal Sowah.