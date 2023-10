NSVD Handzame pakt uit met Matteo Vanneste: “Ik hoopte eigenlijk op een plaats bij de beloften”

NSVD Handzame (3A) promoveerde vorig seizoen pas in extremis naar derde provinciale. Met grotendeels dezelfde kern wil coach Kurt Deseintebein het behoud verzekeren in een hogere reeks. Een van de weinige aanwinsten van de groen-witten is de 17-jarige Matteo Vanneste uit Esen.

“Ik speelde vorig seizoen bij de gewestelijke U17 van KSV Diksmuide, maar ik zag niet onmiddellijk speelkansen bij de beloften en daarom besloot ik om de overstap te maken naar NSVD Handzame. Ik speelde bij de jeugd van WS Zarren nog samen met enkele jongens die daar nu voetballen en dat maakte het gemakkelijker om voor Handzame te kiezen”, vertelt de laatstejaarsstudent van het VTI in Diksmuide. Op de vraag of hij verwachtte om snel een vaste stek te veroveren in het fanionelftal, antwoordt Matteo ontwapenend eerlijk. “Ik hoopte eigenlijk op een plaats bij de beloften om op dat niveau ervaring op te doen voor later. Ik kreeg in de voorbereiding echter vrij snel de kans om in enkele wedstrijden mijn kunnen te tonen. Ik voelde onmiddellijk dat de coach in mij geloofde en dat is heel belangrijk voor een jonge speler. Ik speelde zo goed als alle wedstrijden sinds de start van de competitie en dat is ook voor mij een complete verrassing.”

Troef

Matteo Vanneste is een bescheiden, maar verstandige jongen die enerzijds heel goed weet wat hij kan, maar anderzijds ook bewust is van zijn werkpunten. “Ik ben rustig aan de bal en slaag er meestal in goed uit te voetballen. Ik ben ook vrij groot van gestalte (1m96, red.) en dat is voor een verdediger toch wel een troef. Mijn grootste werkpunt is mijn kopspel en ik moet ook fysiek nog wat sterker worden. Ik zal hard blijven werken om mijn plaats te behouden en zie wel waar ik uitkom. Ik ben heel goed opgevangen in deze club en wil hen iets teruggeven door elke week mijn uiterste best te doen.” (PDC)

Zaterdag 14 oktober om 19.30 uur: VKW Vleteren – NSVD Handzame.