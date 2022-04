Noël Van Damme is al heel zijn leven supporter van Ieper en Westhoek: “Het begon met White Star Ieper”

Noël Van Damme (81) is een briljanten supporter en het neigt zelfs naar platina, want hij is al meer dan 65 jaar supporter van Ieper. “Voor alle duidelijkheid van White Star Ieper, al is het nu uiteraard naar KVK Westhoek dat mijn interesse uitgaat”, vertelt Noël.

Noël werd geboren op 23 december 1940. “Bijna was ik een Kerstekind”, vertelt Noël. “Daarvoor kwam ik wel twee dagen te vroeg op de wereld maar mijn ouders hebben mij toch maar Noël genoemd. Ik was de oudste van drie kinderen. Mijn ouders baatten een café in de Stationsstraat uit. Vader André was steenkapper en fervent supporter van WS Ieper, maar hij ging ook naar Cercle Ieper kijken. Moeder hield het café open.”

“Ik ging naar de Sint-Michielsschool waar nog het zevende en achtste leerjaar gegeven werd. Mijn actieve voetbalcarrière beperkt zich tot de cadettenploeg van WS Ieper op het Minneplein. Op mijn 19de moest ik mijn legerdienst vervullen. Mijn opleiding kreeg ik in Mechelen. Ik heb er achter de kazerne nog op het voetbalterrein gelopen. Dat is een leuke herinnering. Ik werkte een tijdje gewerkt in Frankrijk en ging nadien aan de slag bij Picanol waar ik gedurende 33 jaar gereedschapsslijper was. Op mijn 54 jaar ging ik met pensioen.”

Fusie Ieperse clubs

Noël heeft een dochter Caroline, twee kleinkinderen en vier achterkleinkinderen. “Ik heb nog café Nova aan de Brugseweg opengehouden”, vervolgt Noël. “Maar ik was ook nog op andere vlakken actief. Gedurende 35 jaar was ik lid van het Ieperse brandweerkorps en ben ook lid geweest van de Ieperse Turnkring. Maar mijn voorkeur is toch altijd naar het voetbal uitgegaan.”

“Ik herinner mij nog goed de fusie tussen WS Ieper en Cercle Ieper. Ik was erbij toen de overeenkomst in café Miroir op de Grote Markt werd getekend. In mijn hart bleef ik supporter van White Star Ieper. Het nieuwe Ieper speelde trouwens op het terrein van White Star op het Minneplein. Er was dus nog iets uit mijn jeugdsentiment overgebleven. Intussen sloten VK Ieper en BS Poperinge een alliantie. Maar veel Poperingenaars zien we niet.”

Niet fanatiek

Intussen is Noël als supporter ook verantwoordelijk voor de VIP-ruimte bij VK Westhoek. “Op vrijdag help ik alles klaarzetten en bij elke thuiswedstrijd controleer ik wie in Club 100 binnengaat. Ik ben supporter in hart en nieren maar ben zeker niet fanatiek. Als Westhoek verliest, zeg ik ook dat het niet goed is geweest. Voetbal is en blijft mijn grootste hobby. Het is een ontspanning die ik moeilijk kan missen. Ik zal supporter blijven tot het niet maar gaat, maar tot nu toe heb ik geen probleem om present te zijn”, besluit Noël Van Damme.

(EG)