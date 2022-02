Nils Pierre blij met ommekeer bij Royal Knokke FC: “Nu scoren we wel en geven niets meer weg”

Daar waar de resultaten voor nieuwjaar beneden de verwachtingen bleven, is de kustformatie het kalenderjaar gestart met vier op zes. Vooral de 3-0 winst thuis tegen nummer vier Charleroi was veelbelovend met het oog op de krakers tegen La Louvière, Tienen en Rupel Boom.

Het zou best kunnen dat de ambitie van T1 Yves Van Borm – de linkerkolom halen op het einde van de rit – al eind februari realiteit is. De beleidsploeg stuurde immers drastisch bij: gerichte versterkingen en een contractverlening voor de hoofdcoach.

Ook dit kampioenschap is kind van het huis Nils Pierre een toonbeeld van regelmaat.

“In de heenronde werden we maar één helft weggespeeld: in Luik”, zegt Pierre. “Alle andere duels verliepen gelijkwaardig, op het scherp van de snee. Wij incasseerden evenwel te veel doelpunten na individuele misstappen en slaagden er niet in de afgedwongen kansen te verzilveren. Daardoor bleven we steken op een kelderstek.”

Meteen meerwaarde

“De sportief verantwoordelijken gingen de transfermarkt op en loodsten jongens binnen die meteen meerwaarde bieden. In het centrale gedeelde ontpoppen Arne Cassaert en Gert Van Walle zich tot absolute toppers, net als Wolf Ackx, die de linkerflank voor zijn rekening neemt. En dan hebben we nog de allerbeste Zakaria Atteri niet aan het werk gezien. Onze nieuweling haalde de aftrap niet doordat hij de voorbije week ziek was. Hij mocht een paar minuten opdraven.”

“Met het geheel waarover we nu beschikken moet het perfect mogelijk zijn om flink wat posities op te schuiven. In de heenronde panikeerden we nooit, want we waren zeker dat we niet zouden degraderen. Daarvoor beschikten we over te veel talent. Nu zijn de ambities natuurlijk verlegd: we scoren wel en geven niets meer weg. Trouwens, ook onze oprukkende verdedigers treffen met de regelmaat van de klok raak. Doeltreffend inschuiven en op maat bediend worden, heet dat dan.”

Duurdere plaatsen

“Natuurlijk worden de plaatsten steeds duurder, maar het is aan onze coach om zijn selectie door te voeren. Zelf geef ik altijd het beste van mezelf, op training en tijdens de matchen. Yves Van Borm zal doen wat hij nodig acht.”

“Na dit kampioenschap verlaten twee fantastische gasten onze club: kapitein Simon Savaete en Maxim Vandewalle. Zij zullen werk en privé laten primeren. We hopen hen een afscheid langs de grote poort te schenken, door nog een paar denderende resultaten te laten optekenen.”

(JPV)