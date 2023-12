Nieuwste trend in het amateurvoetbal: trainers veranderen midden het seizoen van club (en niet iedereen is daar gelukkig mee)

Het was vroeger not done en gebeurde ook zelden tot nooit. Maar dit jaar valt het op dat in het West-Vlaamse amateurvoetbal heel wat trainers – ondanks vaak goede resultaten met het eigen team – toch midden het seizoen ingaan op een aanbieding van een andere club. Achter elk van die ‘transfers’ gaat natuurlijk een eigen verhaal schuil. Maar naast de ontelbare gewone trainerswissels de jongste weken, is het ook een opvallende vaststelling.

De jongste in het rijtje is Kurt Delaere. De oefenmeester die in twee periodes zelf voetbalde voor RC Harelbeke gaat na Nieuwjaar aan de slag bij de Ratten. De huidige trainer van KSV Oostkamp doet het overigens (opnieuw) goed in de tweede afdeling VV en staat op een puntje van leider E. Aalst. Maar hij wordt na Nieuwjaar aan boord gehesen bij RC Harelbeke, dat ondanks investeringen in de spelerskern en de uitbouw van de club, maar net boven de degradatieplaatsen staat.

Eerder was het een reeks lager ook al prijs. Dieter Lauwers – overigens zelf lang actief bij KSV Oostkamp, met Kurt Delaere als T2 – was met SC Wielsbeke ook schitterend aan het seizoen in derde afdeling gestart. Het pakte de eerste periodetitel met SC Wielsbeke, waar hij bezig was aan zijn vierde en naar eigen zeggen laatste seizoen. Maar vorige week zat hij al op de bank op Schiervelde en leidde SK Roeselare naar de eerste zege na acht wedstrijden zonder. De eerste nederlaag van die reeks leed SK Roeselare, jawel op veld van SC Wielsbeke.

“Dit is nooit eerder gezien. Ik stel me ook vragen over de solidariteit onder de clubs” (Walter Lava, KFC Meulebeke en vertegenwoordiger bij Voetbal Vlaanderen)

Pascal De Vreese verliet eerder al staartploeg Dottenijs Sport in eerste provinciale om een reeks lager met RC Bissegem de operatie redding in te zetten. Bij KFC Meulebeke keken ze enkele weken geleden raar op toen coach Steve Swaenepoel de handdoek gooide de avond na een etentje en meteen daarop ook tekende bij VV Koekelare.

Bij KFC Meulebeke kozen ze ondertussen voor Marc Calleeuw die volgend seizoen het roer in handen zal nemen. “We willen nu graag kiezen voor continuïteit. Vorig jaar verloren we al onze coach (Bjorn Cool tekende bij, maar stopte om persoonlijke redenen) en onze nieuwe coach (Steve Swaenepoel dus, red.) koos voor een ander team. Een gegeven woord bestaat dus niet meer in het voetbal. Ik stel me ook vragen bij de solidariteit onder de clubs”, zegt Walter Lava, die ook jarenlang in het provinciaal comité zetelde. “Dit is nooit eerder gezien.”