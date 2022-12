Nieuwpoortenaar is veel gevraagd voetbalbegeleider: Met drie clubs naar Spanje

Het zijn drukke tijden voor voetbalclubbegeleider Dany Vanhollebeke. Op 29 november trok hij met KV Oostende naar La Torre in Spanje. Daarna volgden een paar dagen met Union in La Finca en vervolgens een week met KV Mechelen in San Pedro del Pinatar.

Dany Vanhollebeke heeft altijd gevoetbald en na zijn actieve voetbalcarrière werd hij scheidsrechter tot hij in 1995 een zware blessure opliep. Voor de toenmalige veertiger zat het veldwerk erop. Gelukkig heeft hij dan de kans gekregen om de voetbalpleinen af te dweilen als jeugdprospector voor West-Vlaanderen. Door deze job kwam hij in contact met voetbalclub Koksijde. Daar is Dany 20 jaar jeugdvoorzitter geweest.

Vierlandentornooi

In 2000 werd het EK gezamenlijk georganiseerd door België en Nederland. Ter gelegenheid hiervan organiseerde de voetbalbond van West-Vlaanderen een vierlandentornooi voor U16-spelers. Dit eerste jaar werd Danny aangesteld als begeleider van de Poolse ploeg. Hij begeleidde het team drie opeenvolgende jaren. Later volgden nog de nationale ploegen van Ierland, Noorwegen en Slowakije. “Kers op de taart was een tiendaagse begeleiding van het nationale team van Japan. Superlieve mensen maar als je de taal niet machtig bent, zijn er problemen”, lacht Dany. “Gelukkig hadden ze wel een tolk mee die Frans en Japans sprak.”

Het nationale team van Japan begeleiden was de kers op de taart

Vanaf 2005 offerde Dany zijn jaarlijkse vakantie op om begeleider te kunnen zijn bij Summer Foot. Zo kwam hij jaarlijks in contact met spelers en trainers van grote nationale teams die in Koksijde hun tenten opsloegen voor hun zomerstage. Waregem kwam in 2005 als eerste op stage in Koksijde, het jaar nadien kwam ook Club Brugge en daarna volgden Gent, Genk en Anderlecht.

Kunstgras spelbreker

“Ze logeerden in de hotelschool en trainden op het voetbalterrein van Koksijde. Ze hadden er alles: de sporthal, de fitnessruimte, het zwembad, ze konden lopen in de duinen en op het strand. Nadat de gemeente een kunstgrasveld aanlegde, wilden de ploegen niet meer komen. Het werd te gevaarlijk, de kans op blessures bleek te groot. Kunstgras heeft de boel gesaboteerd”, zegt Vanhollebeke.

Makelaar Guy Dejaeghere vroeg Dany als begeleider vanr Royale Union Saint-Gilloise toen de club op winterstage naar La Manga vertrok. “Uiteraard heb ik toegezegd en ben ik in januari 2022 voor het eerst met Union naar Spanje vertrokken. Als rasechte Club Brugge-supporter heb ik met die mannen de tijd van mijn leven beleefd. Ze waren in de mood hé, ze stonden op kop in de competitie.”

Zo rolde Dany Vanhollebeke in de wereld van de grote voetbalploegen. Eind juli deze zomer zat hij in Wageningen met Club Brugge en op 29 november trok hij met KV Oostende naar La Torre in Spanje. Daarna volgden een paar dagen met Union in La Finca en vervolgens een week met KV Mechelen in San Pedro del Pinatar. Op 17 december is hij weer thuis in Nieuwpoort. (PG)