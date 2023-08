Nieuwkomer Quincy Ponjaert bekert verder met Sassport Boezinge A (1): “Nog een ronde verder geraken”

Sassport Boezinge legde Excelsior Zedelgem over de knie in de eerste ronde van de Croky Cup. Een van de uitblinkers was de nieuwe aanvaller Quincy Ponjaert (23). Zondag wacht een ontmoeting met KSC Blankenberge, de club waarmee Boezinge vorig seizoen in een hevige promotiestrijd verwikkeld zat.

Sassport Boezinge kocht stevig in tijdens het tussenseizoen. Een van de nieuwkomers kon zich tegen Zedelgem meteen tonen: Quincy Ponjaert. Hij was goed voor twee treffers in de 4-2-overwinning. “Het is goed dat ik meteen mijn waarde kan bewijzen. Nu wacht Blankenberge. We stappen steeds op het veld met de ingesteldheid om te winnen en dat zal zondag niet anders zijn. Ik hoorde dat er vorig seizoen wel wat rivaliteit was tussen beide ploegen nadat een van de matchen herspeeld moest worden.”

Bovendien streden beide ploegen voor promotie. Blankenberge kon dit verwezenlijken op de slotspeeldag, terwijl Boezinge met lege handen achterbleef in de interprovinciale eindronde. “Ik verwacht een leuke pot voetbal zondag en hopelijk kunnen we nog een ronde verder geraken. Dit bekeravontuur is de ideale voorbereiding op de competitie. Daar hebben we hoge verwachtingen en willen we bovenin meedraaien. Ik verwacht ook veel van ploegen als Rumbeke en WS Lauwe.”

Aanvallende posities

De 23-jarige Markenaar kwam over van reeksgenoot Sparta Heestert. Hij kan op alle aanvallende posities uitgespeeld worden. “Tot mijn 17de was ik doelman bij KV Kortrijk”, vertelt Quincy. “Het was veel trainen en op een gegeven moment was het een beetje op. Ik ging bij m’n vrienden voetballen in Bissegem en schoolde me om van doelman tot aanvaller.”

“Tot zes jaar geleden was ik nog keeper, intussen speel ik als aanvaller”

“De aanpassing verliep vlot, want ik beschikte als doelman al over een goeie techniek. Na Bissegem volgden twee seizoenen WS Lauwe en de voorbije twee jaar verdedigde ik de kleuren van Sparta Heestert. Die twee laatstgenoemde ploegen zitten in dezelfde reeks. Dat zijn alvast vier matchen die extra aangekruist staan.”

Carpoolen

Boezinge vormt een nieuwe omgeving voor Quincy. “Coach Dylan Vanhaverbeke contacteerde mij en we raakten er snel uit. Ik ken wel enkele ploegmaten van vroeger. Zo speelde ik samen met Thomas Timmerman bij de jeugd van KV Kortrijk. We carpoolen samen van en naar de trainingen. Ook tijdens de zomertornooien kwam ik al enkele ploegmaten tegen. Vorig jaar wonnen we trouwens de Kunstgrascup in Boezinge, het veld ken ik dus goed”, aldus Quincy Ponjaert, die in het dagelijkse leven opvoeder is.

Zondag 6 augustus om 16 uur: Sassport Boezinge A – KSC Blankenberge A.