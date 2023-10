Nieuwkomer Matthias Catry aan kop met KEVC Beselare: “Als centrale verdediger wil ik graag tienmaal de nul houden dit seizoen”

KEVC Beselare boekte afgelopen weekend een 3-1-thuisoverwinning tegen rechtstreekse concurrent Dosko Beveren. Door deze overwinning zijn de Beselarenaars alleen leider én momenteel nog ongeslagen in derde provinciale A. Nieuwkomer Matthias Catry is dan ook bijzonder tevreden met de start van zijn club.

“We hebben de lat voor aanvang van het seizoen hoog gelegd”, vertelt Matthias Catry. “Iedereen weet dat het de ambitie is om zo snel mogelijk terug naar tweede provinciale te gaan. We zijn goed gestart en dat geeft ons vertrouwen. Maar de weg is nog heel lang.” Catry trekt zondag met KEVC Beselare naar Brielen Sport, een ploeg uit de rechterkolom. Op papier dus een haalbare kaart. “Het is opnieuw een wedstrijd die moet gewonnen worden. We hebben ook wat verder vooruit durven kijken. Als we de lijn kunnen doortrekken de komende wedstrijden dan zit de eerste periodetitel er zeker in. Dit zou ons meteen zekerheid geven over een eindrondeticket.”

Dat promotie dit jaar het belangrijkste doel is in Beselare is intussen bekend. De manier waarop is van minder belang, al beseft Catry dat eindronde altijd gevaarlijk kan zijn. “Uiteraard willen we liefst promoveren met een titel. Op papier hebben we een goede ploeg met veel kwaliteit. Maar er zijn nog andere ploegen die ook een sterke kern hebben. Een titel krijg je nooit cadeau. Het zal kwestie zijn om een heel jaar met dezelfde focus en overtuigend voor de dag te komen, ook tegen de lager gerangschikte ploegen”, gaat de centrale verdediger verder. Catry kwam afgelopen zomer naar Beselare na vier seizoenen in Geluveld. Een overstap die hij zich nog niet beklaagd. “Ik ben terechtgekomen bij een mooie club. We hebben spelers die individueel het verschil kunnen maken. Daarnaast hebben we een mix van spelers met ervaring in hogere afdelingen en jonge gemotiveerde gasten die het niveau aankunnen”, aldus Matthias.

Ambitie

“Dat is de sterkte van onze ploeg en daarop moeten we verder bouwen. Als centrale verdediger wil ik graag tienmaal de nul houden dit seizoen. Dit is altijd mijn ambitie aan het begin van het seizoen. Momenteel zijn we op de goede weg”, besluit de Kruisekenaar. (BP)

Zondag 15 oktober om 15 uur: Brielen Sport – KEVC Beselare.