Nieuwe voorzitter bij KDC Ruddervoorde

Arthur Deketelaere (24) is de nieuwe voorzitter van voetbalclub KDC Ruddervoorde. Hij volgt Gilbert Deschaght (87) op die de titel van Erevoorzitter krijgt.

Op de bestuursvergadering werd Arthur Deketelaere verkozen als nieuwe voorzitter van KDC Ruddervoorde . Hij is zaakvoerder van bouwmaterialen Deketelaere en reeds enkele jaren betrokken bij de voetbalclub sponsor. Voor Arthur, die momenteel samen met zijn vriendin in Gent woont maar kortelings terug in Ruddervoorde komt wonen is het opnemen van het voorzitterschap een gevolg van zijn voorliefde voor het voetbal maar ook om zijn interesse voor het sociale leven in Ruddervoorde.

“KDC is daar een mooi voorbeeld waar alle leden kennen elkaar, het is een toffe club met een familiaal karakter wat mij zeer aanspreekt. Vandaar dat ik de functie aanvaard heb. Ik wil een aanwezige voorzitter zijn die een jonge frisse wind door de ploeg wil laten waaien maar zeker geen grote veranderingen zal doorvoeren buiten me 200% inzetten om jongen mensen aan te trekken die mee willen meedenken over de toekomst van KDC Ruddervoorde”, weet Arthur te vertellen. Met zijn 24 jaar is Arthur Deketelaere waarschijnlijk de jongste voorzitter van het provinciaal voetbal. “Daar heb ik wel nog niet bij stilgestaan maar ik zie het als een hele eer dat ik op deze leeftijd als voorzitter het vertrouwen heb gekregen van de rest van het bestuur van KDC Ruddervoorde.”

Verder groeien

Arthur wil in de eerste plaats KDC verder laten groeien. “In de eerste plaats wil ik er zijn voor iedereen de maar iets met de ploeg te maken heeft. Het zijn de vrijwilligers die weten wat er beter kan, het is de bedoeling naar hen te luisteren en samen naar een oplossing te zoeken. Het zijn deze mensen die ook de ploeg dragen en waarop wij als bestuur altijd kunnen rekenen. Op sportief vlak zit ik op dezelfde lijn met de rest van het bestuur maar we zien wel waar we dit jaar belanden.

Arthur is nog maar één jaar lid van het KDC Bestuur en heeft in die tijd het clubleven van KDC Ruddervoorde wat beter leren kennen. “Ik ben nu op een punt gekomen voor mezelf dat ik de nodige tijd kan vrijmaken om de taak als voorzitter op te nemen en het proces van de vernieuwing die het bestuur reeds ingezet heeft verder mee te helpen uitvoeren. Het is wel nog een proces die moet groeien.“ Op de vraag of de combinatie van zijn eigen zaak en het voorzitterschap haalbaar is antwoord Arthur: “Mijn werk ligt in Ruddervoorde en ik heb op het werk goeie mensen rondom mij zodat ik, indien nodig snel kan inspelen op wat er gebeurt en het probleem kan helpen oplossen. Dus ik zie de combinatie werk en het voorzitterschap wel zitten.” (GST)