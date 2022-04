Nieuwe Tribune voor KSV Oostkamp

Vrijdag 22 april werd de zittribune op het kunstgrasveld van KSV Oostkamp officieel in gebruik genomen. Daarmee kon de voetbalclub tevreden terugblikken op een fanatisch jaar waarin ze 65ste verjaardag van de club vieren en nog voor de laatste wedstrijd de kampioenstitel op zak hebben.

Een glunderende voorzitter Paul Devlieghere verwelkomde de genodigden en was er trots op dat dit project in minder dan een jaar tijd verwezenlijkt werd. Want op 18 maart 2021 keurde de gemeenteraad van Oostkamp een renteloze lening en een kapitaalstoelage aan KSV Oostkamp voor het oprichten van een nieuwe tribune met kleedkamers goed.

KSV Oostkamp was vragende partij om hun aanbod en voorzieningen op hun bestaande terreinen in het domein De Valkaart uit te breiden naar hun leden en om de toevloed van nieuwe leden op een passende manier te kunnen ontvangen. De gemeente wilde er graag voor zorgen dat KSV Oostkamp zijn werking ten dienste van de gemeenschap kan uitbouwen. De vereniging is met meer dan 400 actieve, spelende leden een zeer bloeiende sportvereniging die in de toekomst blijvend zijn maatschappelijke rol wenst op te nemen om zoveel mogelijk speelgelegenheid aan de jonge en iets minder jonge spelers te garanderen. Daarnaast is er ook de succesvolle A-ploeg die in 3de amateurklasse speelt en nu ook de promotie naar 2de op zak heeft.

De sportvereniging wilde van de gelegenheid gebruik maken om onder de nieuwe tribune voldoende kleedruimtes, verzorgingsruimte te voorzien om de spelers en bezoekende ploegen op een passende manier te kunnen ontvangen. De club kon dit niet helemaal zelf financieren en daarom is gemeente Oostkamp bereid gevonden om enerzijds een investeringstoelage van 500.000 euro voor het oprichten van de kleedkamers toe te kennen en daarnaast een renteloze lening van max 300.000 euro, terug te betalen over een termijn van 20 jaar, toe te kennen.

Burgemeester Jan de Keyser: “Hierbij toonde de gemeente haar engagement aan KSV Oostkamp. Het gemeentebestuur is er zich bewust van dat de vereniging een belangrijke bijdrage levert aan het maatschappelijke leven op de gemeente en op die manier een wezenlijke ondersteuning aan het realiseren van de doelstellingen van het meerjarenplan 2020-2025 leveren.” Tijdens het openingsmoment verwees hij ook nog naar de ander voetbalploegen, KDC Ruddervoorde en SKD Hertsberge. “Samen werken om samen nog beter te worden, elke ploeg op zijn niveau en met aandacht voor de jeugdwerking die zo een antwoord biedt aan de vele jongeren die langs deze weg aangezet worden om te bewegen. Voetbal als ploegsport is dan ook van groot maatschappelijk belang om jongeren vaardigheden mee te geven die in het dagelijkse leven onontbeerlijk zijn!.” (GST)