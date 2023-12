Nieuwe trainer moet voor frisse wind zorgen bij SK Roeselare

Bij SK Roeselare kwamen ze zondag met de schrik vrij in wat normaal gezien de laatste wedstrijd was onder het tijdelijke trainerstrio Vercamp-Vandamme-Versavel.

Het kwam bij de rode lantaarn Pepingen-Halle niet verder dan een 3-3-gelijkspel. Een resultaat waarmee ze na een dubbele inhaalrace tevreden mochten zijn. “We waren nochtans met de beste bedoelingen naar Halle afgezakt”, zegt Janis Coppin (35), die op het veld van de hekkensluiter twee keer scoorde. “Daar viel in de eerste helft niet veel van te merken, want tegen een niet eens zo goede thuisploeg, keken we na iets meer dan een halfuur spelen, al tegen een dubbele achterstand aan. Doordat we onze veldbezetting daarna een beetje hebben aangepast – zo zijn we na de rust met drie achterin gaan spelen – konden we in de tweede helft verdiend gelijkmaken. Totdat hun diepe spits er op de counter plots nog een derde doelpunt bij deed. We leken eraan voor de moeite. Gelukkig bracht de ingevallen Hallaert ons kort daarna opnieuw langszij. Niet het resultaat waarop we gehoopt hadden. Al konden we met de uitslag op zich ergens wel leven.”

“Het is in elk geval al goed dat we eindelijk nog eens een paar keer konden scoren. Dat er twee goals van mij bij zaten? Dat is mooi meegenomen. Ik heb het dit seizoen lang met enkele korte invalbeurten moeten doen en ik stond bovendien ook een paar keer een rij lager, wat toch minder mijn ding is. Maar dat maakt er de voldoening, na nog eens twee keer in de spits te hebben mogen staan, daarom niet minder om.”

Dieter Lauwers

Het was bij het ter perse gaan nog wachten op een officiële bevestiging, maar het is zo goed als zeker dat Dieter Lauwers (51) de nieuwe T1 wordt. Lauwers, die het bij de wit-zwarten als doelman ooit tot bij de reserven schopte, zat zondag nog in de dug-out bij Wielsbeke, dat in dezelfde reeks als die waarin hij het de komende maanden met Roeselare zal moeten doen, op kop staat. (SBE)