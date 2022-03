Nieuwe T1 voor KDC Ruddervoorde

De 47-jarige Chris Van Den Broecke uit Pittem ins de nieuwe T1 van KDC Ruddervoorde. Hij werd net voor de training op donderdag 31 maart voorgesteld aan de spelersgroep.

Chris begon zo’n 12 jaar geleden zijn trainersloopbaan als trainer van de nationale jeugd van Roeselare. Later bij Zeveren Sportief kon hij de club van 3de naar 2de provinciale laten promoveren en behaalde hij daar tot twee keer toe de eindronde. Daarna was hij trainer in Meulebeke en tot voor kort was hij aan de slag bij Nokere-Kruishoutem.

Zijn eerste doelstelling bij KDC Ruddervoorde is de komende 5 wedstrijden positief af te werken. “Ik hoop dat ik de volledige spelersgroep meekrijg in een nieuw verhaal. Het verleden kunnen we niet meer veranderen maar de toekomst hebben we in eigen hadden. De laatste maand volgde ik Ruddervoorde reeds met iets meer aandacht maar vanavond pas kan ik kennis maken met de spelers. “Weet de nieuwe t1 van KDC Ruddervoorde te vertellen kort voor de training op donderdagavond.

“We gekozen voor een jonge, gedreven, gediplomeerde trainer. We verwachten wel dat hij het talent van de huidige spelersgroep benut en de jonge beloftevolle eigen spelers kansen geeft. Chris Van Den Broecke zal morgen donderdag voorgesteld worden aan de spelersgroep waarna hij zijn eerste training zal leiden. “Weet Gino Vanwalleghem namens het bestuur van KDC Ruddervoorde te vertellen.

(GST)