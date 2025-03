Nieuwe staantribune voor SK Staden: “Blij dat we onze supporters in alle comfort kunnen laten genieten”

Voetbalclub SK Staden opende zaterdag een gloednieuwe staantribune. De oude tribune raakte twee jaar geleden zwaar beschadigd door het stormweer en werd uiteindelijk onveilig verklaard. Het gemeentebestuur van Staden kon niet anders dan met hun technische dienst een nieuwe tribune bouwen.

De staantribune aan het eerste veld van SK Staden – tegenover de kantine – kreeg het tijdens een storm in 2023 hard te verduren. Zowel het dak als de draagmuren van de tribune liepen toen zware schade op. Nadien werd ze onveilig verklaard. Midden 2024 moest ze uiteindelijk afgebroken worden. “Maar in plaats van een lange procedure met externe aannemers op te starten, besloot de gemeente samen met het bestuur van SK Staden om een oplossing te zoeken”, vertelt schepen van Sport Rik Gevaert (CD&V). “De technische dienst hielp bij de afbraak van de oude tribune en zette op dezelfde plek een gloednieuwe neer, op maat van de supporters. Zij verdienen een veilige en comfortabele tribune. Dankzij de inzet van onze technische dienst en de samenwerking met SK Staden staat er nu een duurzame en stevige constructie.”

Vanaf 15 maart in gebruik

“Voetbal is meer dan sport, het brengt mensen samen. We zijn dan ook blij dat we opnieuw een tribune hebben waar onze supporters in alle comfort kunnen genieten van de matchen”, zegt voorzitter Jean-Pierre Deraeve van SK Staden. De rood-witte voetbalvereniging kan fier zijn op hun trouwe aanhang. “Onze eerste ploeg bijvoorbeeld mag nog steeds tussen de 50 en 100 supporters verwelkomen bij hun thuiswedstrijden, dat is veel in vergelijking met andere regionale ploegen. Maar ook onze damesploegen (3 in totaal) en de vele jeugdploegen zorgen voor veel beleving op De Wankaarde. Misschien komt dit wel doordat we sinds een tweetal jaar geen inkomgeld meer vragen.”

Zaterdagmorgen werd de tribune officieel geopend door het gemeente- en clubbestuur en de technische dienst. “We blijven investeren in veilige en kwalitatieve sportinfrastructuur, zodat onze sportclubs kunnen groeien en bloeien”, besluit schepen Gevaert.