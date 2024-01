Nieuwe functie voor Jeffry Verhoeven bij Club Roeselare

Winkel Sport A stopt na dit seizoen in eerste nationale. Hoofdcoach Jeffry Verhoeven was dus in principe vanaf juni sportief werkloos, maar zo ver komt het niet. De Westrozebekenaar wordt immers daarna de nieuwe sportief verantwoordelijke bij tweedeprovincialer Club Roeselare.

“Maar tot dan zal ik me nog volledig smijten voor Winkel Sport, waar ik in schoonheid wil afsluiten na vier mooie jaren als hoofdcoach”, steekt Jeffry Verhoeven van wal. “Daarna zal ik de sportieve lijnen uitzetten bij Club Roeselare. Het is een ploeg en een omgeving die me niet vreemd is, want als voetballer was ik er zelf nog vier jaar actief, toen de club nog in derde klasse uitkwam. Men speelt nog steeds in het Rodenbachstadion en dat is toch wel folklore.” Volgens Jeffry is het de bedoeling om met de club op termijn terug te keren naar de hoogste provinciale reeks. “Daar een termijn op kleven is heel moeilijk, maar in principe mag het al dit seizoen, hoor ik van het bestuur. In dat opzicht staat men nu al op eindrondekoers.”

Jeugdspelers

“Welke accenten ik ga leggen bij Club Roeselare? Het is de bedoeling dat we vanaf de allerkleinsten hier op de club uitpakken met mooi, attractief voetbal en zoveel mogelijk eigen jeugdspelers op het ideale moment lanceren binnen de eerste ploeg”, is de Westrozebekenaar duidelijk.

Club Roeselare moest op zoek naar een nieuw sportief manager nadat Benny Hoornaert begin december ontslag nam om persoonlijke redenen. Momenteel voert de sportieve cel de onderhandelingen met de huidige spelersgroep naar volgend seizoen toe. De voorlopig enige vertrekker is Djordy Tack, die naar reeksgenoot Lendelede verkast. (SBR)