Nieuw logo Cercle Brugge onder vuur op sociale media

Deze middag stelde voetbalploeg Cercle Brugge trots hun nieuwe logo voor met een promofilmpje op sociale media. “Vernieuwend en future proof, maar met veel liefde en eerbied voor ons erfgoed. Unleash the Green. Op en naast het veld!”, klinkt het bij de voetbalclub. Maar veel fans reageren teleurgesteld op het nieuwe logo.

Lang Leve Cercle! Dat tonen we vandaag nog maar eens.

Met een opvallend merk en een assertieve,

energieke beleving gebaseerd op ons verleden.



We spelen zo. We zijn zo. En dus tonen we het ook

aan de wereld. Cercle leeft! 𝗟𝗲𝘃𝗲 𝗖𝗲𝗿𝗰𝗹𝗲!💚🖤#LeveCercle #Brugge pic.twitter.com/7g79jQDyYk — Cercle Brugge (@cercleofficial) June 23, 2022



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Het nieuwe logo van voetbalclub Cercle Brugge staat nog maar sinds deze middag online en het wordt al hevig onder vuur genomen door de fans. De meeste vinden dat het er niet professioneel uit ziet en dat het te veel verschilt met het oude logo. “Geen goede start van het nieuwe seizoen” of “Kunnen we het opnieuw proberen in tweede zit?”, weerklinkt het op sociale media.