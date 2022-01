Nieuw kunstgrasveld voor voetbalclubs Olsene Sportief en KME Machelen

Voetbalclubs KME Machelen en Olsene Sportief krijgen voor 2025 elk een kunstgrasveld. Vooral voor Machelen is deze investering broodnodig, zij schoven de bouw van een nieuwe kantine op de lange baan ten voordele van hun nieuwe veld. “Het afgelopen jaar hebben we op zeven speeldagen alle matchen moeten afzeggen omdat het veld onbespeelbaar was”, zegt Hans Dejaegher (48), voorzitter van de jeugdwerking van KME Machelen.

De nieuwe kunstgrasvelden zijn één van de vele investeringen die de gemeente nog op het meerjarenplan heeft staan om uit te voeren voor 2025. Voor Olsene Sportief betekent het nieuwe veld vooral het einde van het vele onderhoudswerk dat een natuurlijk grasveld inhoudt.

“Over de staat van ons veld hebben wij minder te klagen dan in Machelen” , zegt voorzitter van Olsene Sportief Koen Molly. “Dit jaar is het wel wat erger door de vele regen, maar al bij al valt het mee. Het is vooral veel werk en om elk jaar het veld opnieuw in te zaaien, te besproeien, regelmatig af te rijden… Dat kost veel tijd en geld.”

“Zelfs met een automatische sproeier moet er om de acht uur iemand langsgaan om dat ding te gaan verzetten. We denken ook aan de toekomst, drie jaar geleden gold in de zomer al eens een algemeen sproeiverbod. Dan zie je al die kosten aan het gras op een paar weken letterlijk verbleken. Een tweede leuk effect van kunstgras is dat er technischer op gevoetbald kan worden. In de winter kon je al eens goed doorglijden op het veld, dat zal op kunstgras gedaan zijn.”

Voetballen op een ‘ongevallenplein’

In Olsene is het kunstgrasveld vooral een upgrade van de huidige situatie. Bij KME Machelen is de nood aan een nieuw veld een stukje hoger. “Een jaar of vier geleden hadden we al bij de gemeente geïnformeerd omtrent een nieuwe kantine voor de club”, begint voorzitter van de jeugdwerking Hans Dejaegher. “Tegen dat er hiervoor budget vrijgemaakt kon worden, was ons veld een pak dringender geworden. De club is in die tijd enorm gegroeid, we zijn van 150 naar 200 leden gegaan. Dat zijn vijf extra ploegen. In het totaal trainen 21 ploegen twee keer per week op het veld, dat is gewoon te veel.”

“Daarom weken we vaak uit naar het veld van de KWB. Dat ligt vlak naast ons eigen terrein, maar is eigendom van de gemeente. Dat veld werd ingezaaid, maar achteraf totaal niet besproeid of onderhouden. We noemen het een ‘ongevallenplein’. Er zijn al meerdere spelers die hun enkel blesseerden door de putten in dat veld. De gemeente heeft al eens een firma gestuurd om het veld wat op te lappen, maar ik zie weinig verbetering.”

Een kunstgrasveld is voor ons nu dringender dan een nieuwe kantine

“Daarom is een kunstgrasveld voor ons nu dringender dan een nieuwe kantine. We onderhouden ons eigen veld goed en er zijn amper putten, maar door het intensief bespelen gaat het gras snel kapot. Dat was het enige voordeel van de coronamaatregelen voor ons, we mochten vaak niet trainen en daardoor zag het veld minder af. Maar als het een hele dag regent, dan is het gewoon onbespeelbaar. In het voetbalseizoen van 2020-2021 hebben we zeven speeldagen volledig moeten afzeggen omdat het veld niet bespeelbaar was, dat kan toch niet. We spelen soms drie matchen op een dag.”

“Iemand van de club werkt in de bouw en is zelf al wat begonnen met opmeten en uittekenen. Wij wachten nog op officieel nieuws van de gemeente, maar we hopen dat het veld er snel kan komen,” besluit voorzitter Hans.

