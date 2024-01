Niels Van De Water, kapitein van KSC Blankenberge (3e afdeling): “Een plek ambiëren in de top drie? Waarom niet?”

Net voor de winterstop verloren de jongens van coach Steven Van Moeffaert met 4-0 bij Westhoek. Daarvoor hadden ze in acht duels geen nederlaag geleden. Niels Van De Water van KSC Blankenberge stapt dit seizoen op tram drie en draagt sinds half november de kapiteinsband.

De kustformatie dwong de promotie af naar de nationale reeksen onder T1 Steve Swaenepoel en zijn hondstrouwe assistent Gregory Joris, twee meubelstukken, zeg maar. De beleidsploeg was van oordeel dat een nieuwe sportieve staf aan zet moest komen en opteerde voor ex-spelers en kenners van het huis Steven Van Moeffaert en Aaron Bruning. Enkel keeperstrainer Guy Neirynck bleef aan boord. KSC Blankenberge strandde na de eerste ronde op positie vier: een schitterende prestatie voor de nieuwkomer in de reeks. Dat vindt ook Niels Van De Water: “Het niveau schrikte ons niet af, we konden vanaf het eerste duel onze stempel drukken. Met uitzondering van twee fikse nederlagen tegen leider Westhoek werden we op geen moment weggespeeld en vinden vlot de weg naar de netten. Thuis tegen rode lantaarn Pepingen-Halle verwenden we onze supporters en wonnen zowaar met 7-0.”

Flink wat prijzen

“Tijdens de korte winterstop oefenden we tegen de U21 van KV Oostende, een voetballend geheel. We deden op een ideale manier ritme op. Als we op ons niveau van voor nieuwjaar doorgaan, dan valt hier wellicht iets te beleven. Waarom zouden we niet mogen mikken op de top drie? We starten de terugronde thuis tegen middenmoter Roeselare en dan trekken we naar Kalken, dat net één punt meer telt dan onze eerstvolgende opponent. Persoonlijk reken ik op puntenwinst, al zal ik me niet aan prognoses wagen. Laat onze trainers maar hun plannetje opstellen.”

“Dit is mijn tweede seizoen bij KSC Blankenberge: ik mag al een promotie en winst van de Beker van West-Vlaanderen op mijn palmares bijschrijven. Bij mijn vorige uitdagingen Oostkamp, Adegem en Knokke pakten we ook flink wat prijzen. Na mijn opleiding bij Cercle Brugge, waar ik verbleef tot de reeks U21, mag ik dus niet klagen over mijn verdere voetbalcarrière. Volgend seizoen? Dat zal wel in orde komen.” (JPV)

Zondag 14 januari om 15 uur: KSC Blankenberge A – Sportkring Roeselare.