Niel Claus (SC Zonnebeke 1): “We moeten ons gewoon smijten”

Tegen Wervik kon SC Zonnebeke geen punten pakken. Zondag, in de laatste thuiswedstrijd van het seizoen, zijn de drie punten meer dan welkom. De degradatie is nog lang niet afgewend.

“Het zat er nooit in tegen Wervik”, begint Niel Claus (30) zijn verhaal. “De bezoekers waren duidelijk de betere ploeg. Op hun overwinning is er zeker niets aan te merken. Daarbij komt nog dat we zelf ook niet onze beste wedstrijd hebben gespeeld.”

Nu komen er voor de jongens van trainer Ludovic Sieuw twee belangrijke wedstrijden.

“Zoals door velen voorspeld, zal ons lot bepaald worden in de laatste twee wedstrijden van het seizoen, waarin de drie concurrenten Meulebeke, Oostnieuwkerke en wijzelf onderling zullen uitmaken wie degradeert. Wij willen alvast zeker in deze mooie reeks blijven, maar dat zal bij de anderen ook het geval zijn. Iedereen zal gefocust moeten zijn en zich volledig smijten.”

“Zelfs bij verlies of winst zal er zondag nog niets beslist zijn, maar winst zou alvast een grote stap in de goede richting zijn en een moreel voordeel opleveren. We moeten eigenlijk gewoon gaan voor een zes op zes en zien waar het eindigt. En ons zeker niet laten vangen aan stress.”

Genoeg pech gehad

“Hopelijk hebben we in de resterende wedstrijden wat meer geluk, want in heel wat matchen hebben we helemaal niet gekregen wat we verdienden. Meer pech dan in dit seizoen kunnen we echt niet meer hebben. Nu moeten we die punten pakken, en op welke manier doet er niet toe.”

Voor deze laatste, heel belangrijke thuiswedstrijd hoopt de club op de massale steun van de supporters. De inkom voor deze wedstrijd is dan ook gratis.

(NVZ)

Zondag 24 april om 15 uur: SC Zonnebeke – KFC Meulebeke

