Nico Rogge ziet KZ Dentergem (4B) topper wel winnen: “Meteen ploeg op het veld”

Bij Zonnekloppers Dentergem blaakt men van ambitie. Dat kan je toch uitmaken uit de gerichte versterkingen met vooral Timothy Van de Wouwer en Gertjan Vandeweghe. Laatstgenoemde zorgde trouwens in de gewonnen topper tegen Ingelmunster B voor de enige treffer. Achteraf klonk coach Nico Rogge uiterst tevreden.

“Voor de eerste officiële wedstrijd moest ik direct sleutelen aan de opstelling door een zevental afwezigen met lichte blessures. Die zullen de komende weken stelselmatig ook hun kansen krijgen, maar tot mijn tevredenheid stond er nu eigenlijk ook al een ploeg op het veld. Zeker het eerste uur waren we bijzonder dominant en hadden diverse kansen om een ruimere score op het bord te zetten. Pas in het slotkwartier hadden we het eventjes moeilijk, maar kon de driepunter toch vast gehouden worden. Zaterdagavond volgt een verplaatsing naar Moorsele B. Vorig jaar kwam dit team nog in derde provinciale uit en is me dus volledig onbekend. Ze zijn trouwens ook moeilijk in te schatten, want wekelijks verandert hun opstelling wel. De afvallers van de A-ploegen spelen steeds mee met de B-ploeg, wat natuurlijk het volste recht is maar als tegenstander is het wel moeilijk om in te schatten”, zegt Nico.

Eindronde

“Ik ben niet de man van de grootspraak inzake ambities. Ondanks het feit dat de reeks veel sterker is met de vele B-ploegen moet het Dentergem toch lukken om in de eindronde te geraken. Alles wat meer is, zal een mooie surplus zijn. Het zal trouwens drummen worden voorin, want ik verwacht ook veel van Jong Anzegem en Helkijn, Bissegem B, Marke B, Ingelmunster B en dan vergeet ik nog vaste waarden als Ruiselede en Desselgem”, besluit de 49-jarige bediende uit Waregem.

Nog dit: Robbe Colpaert, die sinds vorig seizoen geblesseerd is, hervatte vorige week de loopoefeningen. (Stefaan Bogaerts)

Zaterdag 9 september om 19.30 uur: KSV Moorsele B – KZ Dentergem.