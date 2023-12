Nico Rogge (KZ Dentergem – 4C) ziet elke week topprestaties

Vierdeprovincialer KZ Dentergem verkeert in uitstekende vorm. Net voor het ingaan van de terugronde staat het team van coach Nico Rogge op de tweede plaats, op één punt van leider Bissegem B.

“Ik ben inderdaad een heel gelukkige trainer, want niemand had deze situatie bij de seizoenstart verwacht”, zegt Rogge. “We zijn immers met drie op twaalf aan de competitie begonnen, in een duidelijker moeilijkere reeks. Daarna zijn de automatismen in de ploeg geraakt en verloren we nagenoeg niet meer. Mijn spelers leveren echt wekelijks een topprestatie. Zo ook vorig weekend, maar eigenlijk begon het al de week daarvoor, met winst op het veld van de toenmalige leider Anzegem B. Deze sterke prestatie kreeg een verlengstuk tegen Aalbeke.”

Betere vorm

Zondag start de terugronde met de komst van KSV Pittem B, de ploeg van ex-assistentcoach Christof Mulier.

“Die match wil ik echt wel winnen, en dat heeft zo zijn redenen. Vooreerst is het een beetje een prestigestrijd tegen mijn gewezen assistent. In die jaren hebben we echt een uitstekende band uitgebouwd, maar zondag staan we voor negentig minuten tegenover elkaar. Een tweede reden is natuurlijk het derbygevoel, en een derde is de afloop van de heenwedstrijd. Daar zijn we zwaar onderuit gegaan, met 3-0. Toen was de efficiëntie een bepalende factor, want beide ploegen hadden ongeveer evenveel kansen. Nu zitten wij in een betere vorm, dus hoop ik dat de match dit keer in ons voordeel eindigt.”

Hoe sterk is Pittem B? “Het is een moeilijk in te schatten ploeg, zeker al omdat ze afhankelijk zijn van de afvallers uit de A-kern, maar sowieso willen we onze rug rechten na de 3-0 nederlaag uit de heenwedstrijd.”

Ondertussen zijn de besprekingen voor volgend seizoen bijna afgerond. Op één speler na heeft iedereen al bijgetekend en ook de technische staf met Nico Rogge en Timothy Van De Wouwer blijft nog zeker één jaartje extra op post. Men moet dus enkel maar naar gerichte versterkingen uitkijken. (SBR)

Zondag 17 december om 14.30 uur: KZ Dentergem – KSV Pittem B.