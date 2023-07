Negen nieuwkomers bij FC Passendale: “Onze competitiestart is direct een serieuze test”

In de kantine werd onlangs het vernieuwde FC Passendale voorgesteld. In totaal zijn er negen nieuwkomers. Betrachting is om de zware nederlagen van vorig seizoen te vermijden en geregeld eens met een overwinning uit te pakken.

“Vorig seizoen zijn we de competitie gestart met 18 kernspelers, maar al snel werd die door een blessure en studies herleid tot 16”, zegt coach Eddy Engelbert (67). “Daardoor konden we moeilijk extra afwezigen door blessures of schorsingen opvangen en dit kon je merken aan onze uitslagen. Positief is wel dat de sfeer altijd opperbest is gebleven, maar een tweede seizoen zo doormaken was onmogelijk. Uiteindelijk is mijn missie met negen nieuwkomers geslaagd, want onze A-kern bestaat voortaan uit 25 volwaardige kernspelers, en zelf hoop ik stiekem dat terug enkele U21-spelers hun neus aan het venster steken zodat er genoeg concurrentie blijft voor de volledige competitie. Dan zullen we zeker in deze reeks wel eens een overwinning kunnen pakken of zelfs eens een reeks neerzetten.”

Er is niet alleen veel gewijzigd in de A-kern, maar ook in de bestuursrangen. Frans Acke is na vele jaren gestopt als voorzitter. Men zoekt nu naar een opvolger. Verder is ook bestuurslid Marc Vanpeteghem afgehaakt, net als terreinverzorger Marc Verbeke. Norbert Sioen zette dan weer een stap opzij als secretaris en is ondertussen opgevolgd door mevrouw Beheydt. Norbert blijft wel in het bestuur. Daar is Andy Assez ook nieuw. In de sportieve omkadering is Eddy Engelbert hoofdcoach, voor de U21 krijgt hij assistentie van Clint Quartier en zoon Pieterjan Engelbert.

Nieuw bij FC Passendale: Simon Maertens (beloften Rumbeke), Nick Weyne (KWS Houthulst), Justin Derycke (KSK Vlamertinge), Logan Decock (RW Hollebeke), Kian Talloen (FC Langemark), Wannes Neyrinck (VK Roeselare – Dadizele), Remi Vanderheere (SK Roeselare), Arthur Houthoofd (Mandel United) en Sybren Vermeersch (E Hooglede). (SB)