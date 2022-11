Nederland zwoegt zich naar 0-2 zege tegen Senegal

Nederland heeft maandag met 0-2 gewonnen van Senegal op de eerste speeldag in WK-groep A. ‘West-Vlaming’ Noa Lang, van Club Brugge, bleef de volledige wedstrijd op de bank.

Cody Gakpo trof in de 84ste minuut raak in het Al Thumama Stadium, in het zuiden van Doha. Davy Klaassen zette de eindstand diep in de blessuretijd op het scorebord.

In groep A telt Oranje drie punten, net als Ecuador. De Ecuadorianen versloegen zondag gastland Qatar met 0-2 in de WK-openingsmatch. Op de tweede speeldag speelt Nederland vrijdag tegen Ecuador, Senegal treft dan Qatar.