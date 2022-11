Nederland nog niet in achtste finales na 1-1 gelijkspel tegen Ecuador

Nederland heeft zich vrijdag op het WK in Qatar nog niet van een plaats in de achtste finales kunnen verzekeren. Op de tweede speeldag in groep A speelde het 1-1 gelijk tegen Ecuador. ‘West-Vlaming’ Noa Lang van Club Brugge kwam opnieuw niet in actie.

Bij de rust stond Oranje 1-0 voor in het Khalifa Internationaal Stadion in Ar Rayyan, dankzij een doelpunt van Cody Gakpo (6e). Enner Valencia (49e) maakte met zijn derde doelpunt op dit WK gelijk.

In de andere wedstrijd in groep, A won Senegal vrijdagnamiddag met 3-1 van Qatar. Nederland en Ecuador hebben nu allebei vier punten, Senegal volgt met drie punten. Op de slotspeeldag neemt Nederland het tegen het gastland op en geven Ecuador en Senegal elkaar partij. Nederland mag dan nog niet honderd procent zeker zijn, de kaarten liggen wel heel erg goed.

Alleen als Ecuador verliest van Senegal en het zelf een zwaardere nederlaag lijdt tegen Qatar, zit Nederland niet in de achtste finales. De mogelijke tegenstanders daarin komen uit groep B (Engeland, Iran, VS, Wales).