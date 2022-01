Nathaniël Devey treedt terug als voorzitter FC Beaufort: “Ik moest keuzes maken: mijn zaak of mijn hobby”

Nathaniël Devey heeft ontslag genomen als voorzitter van FC Beaufort. Met pijn in het hart, maar met gezond verstand: door de coronaperikelen heeft hij het te druk met zijn horecazaak. “De Riviera kan niet zonder mij, bij FC Beaufort kan iemand mijn taken overnemen.”

Fusieploeg FC Beaufort Middelkerke zag anderhalf jaar geleden het levenslicht. Op aandringen van het gemeentebestuur sloegen de vierdeprovincialers SK Spermalie en Davo Westende de handen in elkaar. SC Lombardsijde (3A) stapte niet mee in de boot. Halfweg het seizoen staat FCB zevende, met 30 punten. Promotie via de eindronde kan nog, maar dat zal dus zonder Nathaniël Devey (36) moeten gebeuren.

“Ik heb gevoetbald bij de jeugd van Middelkerke en SK Spermalie en na een blessure tijdens de voorbereiding op het seizoen bij Davo Westende, ben ik, op vraag van collega horeca-uitbater Dirk Sap, weer in het voetbal gerold: als secretaris van SK Spermalie”, vertelt Devey. “Ik werd ondervoorzitter en voorzitter, met succes in tweede provinciale. Omdat we gezond wilden blijven, zijn we gezakt naar derde en zelfs vierde provinciale.”

“Ik stond positief tegenover de fusievraag en heb daar mijn schouders onder gezet. Menselijk gezien moesten we starten met een kar met vierkante wielen, maar sportief was het een goede oplossing voor alle partijen, zeker door de investeringen van de gemeente in de fusieclub. In de voorbije maanden zijn grote stappen gezet. De ‘kar’ begon goed te rollen, ook met een bloeiende jeugdwerking. Ik blijf het wel jammer vinden dat SC Lombardsijde niet mee in het fusieproject is gestapt. Anders hadden we een ploeg in derde én een jonge ploeg in vierde gehad.”

De Riviera kan niet zonder mij en bij Beaufort zijn er valabele kandidaat- opvolgers

Te weinig aanwezig

FC Beaufort Middelkerke hoopt op een gezonde basis de promotie naar derde provinciale te forceren en is tijdens de kerstvakantie al gestart met de gesprekken voor volgend seizoen.

“Door de moeilijke tijden in mijn horecazaak, met de quarantaineregels en het uitvallen van personeel, heb ik als voorzitter niet kunnen deelnemen aan die gesprekken”, zegt Devey. “Ik ben tot het besef gekomen dat ik niet genoeg kan bijdragen aan het beleid van de club. Ik neem dan ook afstand van mijn taak als voorzitter.”

“Ik blijf de club steunen, maar ik moest keuzes maken: mijn zaak of mijn hobby. Ik volg het gezond verstand, niet mijn hart. Alles moet vooruitgaan. De Riviera – restaurant, tearoom en café – kan niet zonder mij, en bij FC Beaufort kan iemand anders, die wel altijd aanwezig kan zijn in Westende of Leffinge, mijn taak overnemen. Rudy Debruyne, voorzitter van het vrouwenvoetbal, of Jan Turck, ex-voorzitter van Davo, zijn zeker valabele kandidaten om mij op te volgen. En onze jeugdcoördinatoren Livio Proot en Dominique Dewitte leveren schitterend werk. Ook zonder mij zit er voetbaltoekomst in FC Beaufort en in Middelkerke!”