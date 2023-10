Na zware nederlaag is Geert Versavel niet langer trainer van KM Torhout

Geert Versavel is niet langer de trainer van de eerste ploeg van voetbalclub KM Torhout in de tweede amateurklasse. De zware 8-1-nederlaag van het voorbije weekend deed hem de das om.

KM liep die pandoering op tijdens de uitwedstrijd bij Jong Cercle B. Het staat nu voorlaatste in de rangschikking met amper 4 punten uit zes matchen. In de laatste drie wedstrijden kreeg het in totaal zomaar eventjes 16 goals om de oren.

Samenwerking in onderling overleg stopgezet

“In onderling overleg werd de samenwerking met Geert Versavel na de zware nederlaag van gisteren tegen Jong Cercle stopgezet”, aldus de clubleiding. “We willen Geert nadrukkelijk bedanken voor zijn inzet en gedrevenheid en wensen hem verder veel succes toe. Deze week zullen de trainingen geleid worden door de assistenten Karel Tanghe en Tom Vandenbussche. We zullen de tijd nemen om een opvolger als T1 aan te duiden.”

Aan de rust stond KM nog ‘maar’ 3-1 achter bij Jong Cercle, maar na de pauze zakte de Torhoutse ploeg helemaal in elkaar, met de vooroorlogse 8-1-cijfers tot gevolg.